Las elecciones más aburridas y la Blanca Paloma

Parecía imposible, pero los políticos ya han conseguido aburrirme el primer día de campaña. Ni una sola de las noticias que he podido leer o escuchar me ha interesado. Ni una. Frases predecibles, frases repetidas una y mil veces, imágenes que me recuerdan la campaña anterior (sí, esa que parece haber sido sufrida hace cinco minutos), frases equivocadas (Feijóo confundió ayer Andalucía con Extremadura), frases vacías, frases que parecen hablar de una realidad paralela que nadie conoce (salvo los políticos, claro). Sonrisas que apestan a engaño, sonrisas forzadas; sonrisas de político, vaya. Y es que ellos jamás dejan de estar en campaña y resultan una pesadez; ellos y sus campañas son eternas cada cinco minutos.

Actualmente, la cantidad de información que nos llega es abrumadora. Resulta imposible asimilar tanta información y la tendencia es, claramente, no hacer demasiado caso a lo que hace pensar y , desde luego, desechar todo aquello que resulta inútil. En el top ten de información susceptible de ser arrinconada y olvidada en el mismo momento de su llegada es el mensaje político.

Aburrirse de tanta campaña a los diez minutos es todo un récord. Lo que nos queda por delante se asemeja a un desierto asesino e implacable. Y cuando acabe esta, justo en ese momento, ya estaremos en campaña otra vez. Insufrible.

Lo único que me ha provocado una carcajada (reconozco que el ingenio y la picaresca andaluza me puede) es esa iniciativa de un grupo de rocieros que han fundado un partido político para librarse de las mesas electorales. El que se presenta, el candidato, no puede estar en una mesa electoral el día de las elecciones. Estos rocieros se presentan como candidatos al Ayuntamiento de Palos de la Frontera, Huelva, y así, evitan compromisos incompatibles con la romería. Ya saben que la fecha de las elecciones cae mal y resulta que no casa con algunos compromisos. Estos candidatos de 'Unidos por Mazagón’ podrán disfrutar de la romería de la Virgen del Rocío de Huelva que se celebra entre el 26 y el 29 de mayo. Aunque, cuidado, porque estas armas las carga el diablo y podrían ganar las elecciones y eso si que es un peligro.