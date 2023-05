Las elecciones y la lluvia

Supongo que el común de los mortales está bastante cansado de políticos, política y campañas electorales. Aportan entre poco y nada salvo algún desbarre que a veces es hasta gracioso, porque nos subraya que nuestros gobernantes y aspirantes a gobernantes son personas tan normales (y hasta limitadas) que se equivocan incluso con mayor frecuencia que nosotros.

Pero no me negarán que las campañas recuperan los clásicos populares que muchos quieren convertir en mantras y otros desmentir de maneras a veces asombrosas. Sevilla es de esos sitios donde la campaña podía tener su valor, porque se supone que las cuentas para la alcaldía están abiertas y hay ‘partido’.

Luego, la verdad, llega el vacío. No creo que en ningún bar de esta ciudad se haga la menor mención al alcalde defensor y al alcalde aspirante, no digamos ya a los aspirantes a socios. A la suciedad seguramente sí, porque Sevilla no termina de solucionar ese tema por mucho empeño que se le ponga. Ver fotos de calles céntricas aún con cera un mes después de la Semana Santa no resulta nada gratificante, sin duda, aunque me resulta peor la impresión general de descuido, que por supuesto empieza por nosotros, los que vivimos aquí, que ayudamos poquito en este tema.

Pero como estamos en campaña se habla más que nunca de que Sevilla está sucia. Y lo estará, pero no más que hace un año, o dos. Y me parece mucho más molesto el olor a bosta que, cíclicamente, llega a la ciudad. Y ya me perdonan, pero se me queda cara de pescado hervido cada vez que oigo que Sevilla está muy sucia y tenemos que ser como Oviedo, que está muy limpia. Vamos, que seguro que en Oviedo hacen las cosas estupendamente, pero me parece una comparación tan naif y tan infantil que me desespera.

En Oviedo llueve, como media anual, el doble de días que en Sevilla. El doble, nada menos. 52 días en Sevilla por 118 en la capital asturiana. Y no llueve poco si hablamos de cantidades. Algo más de mil litros. En Sevilla, casualmente, la mitad. Digo esto porque se le atribuyen muchas cualidades al agua, pero al margen de las evidentes cuando llueve con moderación las calles presentan un aspecto algo más agradable, por no hablar del alivio para los alérgicos etc.

Estamos bien metiditos en mayo y este jueves cayó una tormenta considerable. Algo más de dos horas y 10 litros por metro cuadrado. Hasta entonces, un total de 10 días de lluvia en lo que va de 2023, el último el 22 de abril y el anterior el 10 de marzo (¡10 de marzo!), que encima fue una ridiculez de 0,4, del estilo de dos de los días de enero en los que cayó algo de agua. Los cinco días de lluvia de marzo cayeron en total los mismos litros que el jueves.

Viene todo esto a que una ciudad no puede estar esperando que llueve para favorecer que todo esté más limpio, pero entiendo que es un factor que influye bastante a favor o en contra. Y, por favor, vamos a comparar Sevilla con ciudades similares en tamaño o clima, que cualquier día nos viene alguien diciendo que Villagarcía de Arosa es una maravilla de la limpieza. Que se acabe ya la campaña, por favor.