Las empresas van concretando medidas

Las empresas comienzan a concretar las medidas sobre el efecto del coronavirus. Se han empezado a anunciar recortes de dividendos, reducción temporal de empleo y bajadas de inversiones.



Las empresas tienen que adoptar medidas de protección de la caja, ante dos meses de “0” ingresos. Lo que nos vamos a encontrar es que el flujo de caja del año 2020, no solo se reducirá sino que en algunas empresas será negativo.



Los bancos centrales siguen adoptando nuevas medidas para sostener los mercados mientras las bolsas siguen teniendo un comportamiento errático. La duda de los mercados es como y cuando llegarán esas ayudas a las empresas, especialmente a las pequeñas, las grandes no tendrán problemas.



La FED, ha intervenido anunciando una retirada de los límites de compra de Treasuries y titulizaciones hipotecarias y ésta vez el alcance de la compra de deuda llegará también a nivel local y municipal. También ha anunciado la inclusión de hipotecas contraídas por empresas en el abanico de compras de activos. Como medida para estimular el crédito, la FED ha anunciado que también proporcionará USD30.000M que funcionen como aval para abrir nuevas líneas de financiación tanto a empresas como consumidores y autónomos.



A pesar de todas estas medidas, los mercados no terminan de ver éste soporte suficiente para sostener la economía en donde su mayor preocupación reside en el tiempo que permanecerá paralizada la economía.



Con Estados Unidos inmerso en la pandemia, el segundo interrogante será cómo repercutirá al resto de regiones una paralización parcial de la economía americana y cómo se enfrentarán a la pandemia regiones como LATAM, con menores recursos financieros y en donde reside una importante cuota del mercado español.



Respecto a la tensión provocada por la sobreoferta de petróleo, Trump fracasó en un intento de intermediar entre Rusia y Arabia Saudí. Sin embargo el nuevo mensaje de la FED caló en la cotización de crudo que ya ha superado los 28 dólares por barril.



Hoy las bolsas suben con fuerza, el IBEX sube un 3,77%; el DAX sube un 5,59%; Eurostoxx un 4,95%, el FTSE100 un 3,45%; el CAC un 4,36% y el FTSE MIB un 6,06%. Los futuros americanos cotizan al alza y el índice que mide la volatilidad VIX sigue su descenso.



A destacar:

Goldman rebaja las previsiones para la zona euro y alerta del dólar.

Aena cierra terminales en Madrid y Barcelona ante el descenso de la demanda.

Banco Santander revisará el dividendo, Ana Botín se reduce el sueldo en un 50%.

Twitter rebaja su proyección de ingresos debido al descenso de la publicidad.

Las empresas se van reajustando y tomando decisiones.



Mas información www.abcbolsa.com