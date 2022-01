Las falsas exclusivas

Hace unos días, por cuestiones de visita a un familiar, estuvimos en su casa, allí tenía puesto un programa dedicado a temas de corazón como es «Sálvame» y, no quedando otra opción, pues iba escuchando lo que se iba contando en el mismo. Era curioso comprobar lo que se decía en él con una capa de falsas exclusivas que no son tal.

Con mucho suspense se indicaba que se tenía una exclusiva «bomba» sobre un famoso y donde la cámara mostraba al colaborador enfrascado en su móvil -posiblemente jugando al «ahorcado»- haciendo como que gestionaba la información. El rotulista no dejaba de poner en el faldón esa información: «En breves momentos daremos una gran exclusiva sobre...» -no sin poner alguna errata-, pero la exclusiva no llegaba.

Así mantienen a los telespectadores pegados al televisor esperando lo último de lo último de Antonio David Flores, de Antonio Resines, de Rocío Carrasco y quién se tercie dentro del papel cuché de la actualidad de estos programas.

Lo curioso es que cuando dan, por fin, la noticia, realmente, el que conoce la actualidad -aunque sólo sea de leerla las informaciones de otros compañeros- saben que de exclusiva no tiene nada de nada y que, en la mayoría de los casos son informaciones que se han publicado con 24 horas de anticipación en otros medios o antes de la emisión del programa.

El «trabajo» de «periodista» de investigación de la que se hace gala no es tal, todo es un teatro en torno a informaciones conocidas -y publicadas- que se «hacen pasar» como propias y como algo conseguido, con «mucho esfuerzo» por el colaborador de turno. Luego se tira de «me dijo un amigo», «una persona de su calle que los vio» y así se hila un auténtico galimatías que el que no tiene nada que hacer imagino que lo disfrutará pero el que conoce la información le parece realmente aberrante.

Se hacía alusión, igualmente, a la ex duquesa de Palma y la situación matrimonial, otra historia de la que dan «datos en exclusiva» que si algo tienen es que ya huelen rancio. ¿Dónde está la exclusiva? Pues la exclusiva es que se vende mucho humo y mucha actualidad que no tiene otra fuente que la de mirar los periódicos y revistas o webs del corazón para comprobar que todo es un inmenso blufff, un blufff muy bien pagado, por cierto.

No me extraña que la cosa, a nivel de información, esté mal. No crean que es el único modelo, en otros programas con pátina de más seriedad hacen lo mismo: una exclusiva que luego no es tal, trozos de una entrevista facilitada a medios o tomada de internet, que se edita convenientemente y en cada tramo el presentador hace una pregunta -en otro plano, generalmente en plató- para volver a poner la cola editada y que la entrevista responda, hoy día eso no engaña a nadie pero siempre habrá quién defienda a capa y espada la exclusividad de algo que huele igualmente a rancio por no decir a podrido.

Es lo que hay y como vende pues se emite, luego vendrán las falsas informaciones de audiencia -algún día les explicaré como se hacen- y como siempre se cuenta el punto más alto para decir si se tienen o no millones de espectadores. Cosas de la tele, un engañabobos y, tal vez, una falta grande de ética “profesional”.