Las manos quietas, por favor

Por fortuna, ya no estamos en ese tiempo donde cualquier mujer podía ser humillada con pequeños o grandes actos inadecuados y masculinos. Lo del beso en la boca a la futbolista ya hemos visto el resultado político y mediático, falta ahora ver el judicial aunque, ¡cualquier juez o jueza se va a atrever a que lo linchen en los medios como hicieron con el macarra de Rubiales, sobre todo si es jueza y feminista...! El gachó agarró a Jenni Hermoso por la cabeza y la morreó levemente delante del planeta entero. Lo de rascarse los testículos es otro capítulo que, según creo, no ha sido llevado a la Justicia. Habrá sido con consentimiento de los susodichos.

Ahora le ha tocado el turno a una periodista de Cuatro TV. Un colgado le ha tentado los glúteos mientras estaba trabajando, también delante de todo el mundo, ante la cámara. La chica reaccionó con profesionalidad y hasta le restó importancia al hecho -al gamberro, en concreto- pero claro que la tiene, esto no se puede tolerar ya. Ella estaba informando de un atraco a un local por parte de tipos drogados o en busca de dinero para drogarse mientras un sujeto se le acerca, le toca el trasero y, tras decir que no había hecho nada, se marchó dando tumbos. En un momento vimos las imágenes de un país de ladrones y tocones. Lo de los ladrones, pase, lo de los tocones, ya tenemos para unas semanas más de discusiones.

Ambas conductas -Rubiales y el tocón- con ser graves son un mal comportamiento, pero ahora resulta que se han convertido en agresiones penales. Me temo que vamos a tener que darle la razón en esto a Irene Montero. Si hay descerebrados que no dejan de comportarse como si las mujeres fueran esclavas u objetos habrá que apretar las tuercas policiales y judiciales. Esos tarambanas nos dejan mal a todos los varones, ya se encargará de subrayarlo o darlo a entender el dúo dinámico Montero-Belarra que establecen a la menor de cambio imperativos categóricos universales por medio de silogismos: “Los hombres agreden, usted es un hombre, luego usted agrede”.

Ahora resulta que un agente del orden público ha presentado denuncia de agresión contra una mujer que en Barcelona lo abrazó por sorpresa y le dio un beso en la boca. Otro beso en los morros con agarradera y sin permiso, nos van a tener que cortar las manos a todos. ¿Y a todas? Supongo que la ley de la agresión está hecha para ellas, así que este guardia ya se puede ir a hacer puñetas y tener siempre bajada la visera del casco para que los besos se los den al “cristal”.

La verdad es que no sé dónde vamos a llegar en este país de Berlanga. Estos hechos son serios y reprobables, pero de ahí a convertirlos en agresiones van diez pueblos. Se ve sin embargo que no hay más remedio dados los tentáculos que lucen algunos ciudadanos y ciudadanas, estas mucho menos, se supone, porque no salen en las fotos. Cuando el franquismo, existían aquellas “palancas” que las jóvenes tenían que usar con sus brazos en los guateques para que el muchacho no se pasara con los tentáculos mientras estaban bailando agarrados -cuando existía este baile- al son de Paul Anka. “Las manitas quietas”, se veían obligadas a decir las chamacas a los atrevidos mozos que buscaban lo que todos los hombres dicen que buscamos. ¡Anda que no se hubieran dado detenciones por agresión de no haber sido consentidas y sí denunciadas! A los extranjeros les fastidia mucho ese toqueteo y besuqueo que nos traemos los españoles, sobre todo a los ingleses que siempre las han matado callando.

De lo que se habla menos es de cómo existe una tocada crónica de los cataplines por parte de políticos y mercaderes a miles de millones de seres humanos. Claro, es que eso no sale en televisión y, si pudiera salir, se censura. Eso no son toques de nalgas, son patadas en las mismas con premeditación y alevosía. No son actos táctiles, son cañonazos que te dejan sin podaderas, sin derechos y sin vida. A los primeros que se las dan es a los propios periodistas, Y tienen que callar para comer todos los días.