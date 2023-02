Las máquinas se equivocan

Las máquinas fallan, para eso son máquinas, sólo que las máquinas se reparan o se cambian y si se les quiere rendir pleitesía, que les hagan la hornacina una vez fuera de servicio. No está la cosa para pasar de la adoración a los dioses a la adoración a las máquinas que, además, no se lo merecen. Adoración a la máquina es el virus aceptado por la inmensa mayoría de los técnicos y aficionados y azuzado por la Administración, a quien le viene muy bien el ahorro de personal aunque no sea esa la razón esgrimida para hacernos pasar a todos por el ojo de la aguja de la informática. Que en realidad ese sí es el problema: la informática más que la máquina en sí.

El problema se plantea en cuanto se pretende realizar una gestión por internet: o el formulario no responde, o no se queda impreso de manera que al guardar hay que empezar de nuevo, o no imprime, no lo permite el sistema, lo cual frena la continuidad de la gestión. “El programa no responde” se ha tomado por una situación normal, cuya única solución es esperar unas horas o al día siguiente, si al día siguiente el programa tiene granas de trabajar y de completar la gestión reiterada.

Las máquinas fallan, es decir, fallan los programas. Las personas se pueden equivocar, pero las máquinas carecen de voluntad por lo que no sólo no pueden pedir disculpas, ni siquiera saben rectificar. Pero las personas y las instituciones —y esto es peor— se aferran a las máquinas como si fueran la única solución posible y, peor aún, el único futuro posible. Cuando el caos en la Administración sea absoluto se acordarán de la existencia de personas físicas, personas que deben saber dónde colocar cada papel y de papeles que se rellenan y se firman con facilidad, sin complicarle la vida a nadie.

La relación con los programas informáticos no sólo es problemática para los mayores de edad, por lo tanto el problema no va a terminar con el cambio de generación. Especialistas hay que se ven obligados a comenzar la gestión cuatro o cinco veces, porque el programa no funciona. Se equivoca. Porque al final resulta que el problema no está en la máquina, sino en el programa. Es decir, para ser más exactos en quien ha hecho el programa que como en todo, aquí hay gente muy buena programando y gente no tanto. Y prisas por abaratar el coste del programa. También. Por tanto, cuando una gestión no avanza, cuando un formulario no puede ser terminado y por tanto no se puede enviar, cuando la gestión se atasca, en definitiva, es obligado acordarse de quien haya hecho el programa aunque no se le conoce. Que esa es otra. Con el funcionario de la ventanilla se puede dialogar, a veces, más difícil es discutir, pero los departamentos de informática están ocultos al usuario. El programador da unas posibilidades limitadas, con frecuencia insuficientes, porque ni siquiera permiten preguntar fuera de un formulario restringido a la ocurrencia o la capacidad mental y previsora del programador, muy técnica, pero habitualmente incapaz de captar la necesidad humana.

Si el programa falla, por tanto, lo que falla es la programación, la persona que lo ha programado. Pero “para eso” los departamentos de informática están apartados del usuario, casi cabría decir escondidos, ajenos a esos problemas que no llegan a sus responsables, hasta el punto de mantener plenamente abandonados a sus usuarios, que no todo el mundo tiene obligación de estudiar una carrera para poder hacer una gestión o realizar un pedido. Algo deberían pensar los programadores para hacer de su actividad un servicio real y plenamente útil. Y algo tendrían que hacer tanto la Administración como las empresas sometidas voluntariamente a la dictadura de la informática, para que su servicio sea verdaderamente eficaz y universal.