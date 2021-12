Las mascotas pin pon

La verdad es que ya me voy haciendo viejo porque me llama la atención eso de que la custodia compartida de las mascotas se haya publicado en el BOE. Primero me levanta una sonrisa y una sorpresa, eso es por la edad. Luego uso la cabeza y comprendo el drama y el hecho de que tener o no tener una mascota deba ser regulado por el antiguo periódico La Gaceta de Madrid, hoy llamado BOE.

No me quiero enterar, ye, ye, de que ahora a las mascotas se las quiere de verdad, a la altura de un hijo, las mascotas no tienen otra obligación que hacer sus necesidades y acompañar a los humanos que no cuentan con compañía humana o sienten que no la tienen, el hombre es tan lobo para el hombre que busca abrigo en el animal irracional y hasta se inventa la fábula de que merecen derechos cuando lo que existe es una dinámica de prestaciones naturales semejante a la que desarrollan otros seres vivos. Una vez quise adoptar un mastín de cuatro años que era un gigantón y me dijeron sus “vigilantes” que no estaba para cuidar de la casa sino que era un miembro más de la familia. Me quedé un tanto boquiabierto, de manera que un animal enorme que le puede arrancar a un niño la cabeza de un bocado si se le cruzan los cables no tiene ni la obligación de cuidar y defender a sus dueños: la estupidez elevada a lo infinito.

Lo que he comprendido es que ahora los hijos se sustituyen o se equiparan a las mascotas y como resistimos poco y los divorcios y separaciones están a la orden del día, las mascotas, al igual que los hijos, se convierten en seres pin pon como yo les llamo. Custodia compartida: un tiempo con papá y otro con mamá. Y ahí que van los hijos y las mascotas en igualdad de condiciones, de acá para allá, hemos pasado del no al divorcio y de la resistencia franquista en la pareja -sobre todo de la mujer- al adiós ahí te quedas porque me faltas al respeto cada dos por tres, me voy y los niños y las mascotas los partimos por la mitad como en la sentencia del sabio rey Salomón.

Pues sí, esto es lo que hay y como es lo que hay, al igual que los de la Real Academia de la Lengua incorporan a menudo nuevas palabras al diccionario, el BOE da cobijo entre sus páginas a las nuevas realidades. Me gustaría saber algo: si las mascotas tuvieran que elegir entre sus crías y sus dueños, ¿qué harían? Ah, pero es que las mascotas no pueden parir, les han quitado ese “derecho” esterilizándolas para que sólo sirvan a los amantes de los animales. Hay amores que matan. Las mascotas no tienen que preocuparse por el divorcio ni por nada, con su presencia basta, ni siquiera las dejan comer comida humana, no, comen alimentos fabricados para ellas y suele darse la paradoja de que les gustan menos que la comida humana. Supongo que es una demostración más de porqué merecen derechos como los humanos. Menos la comida humana.

No sé, yo he tenido perros y gatos y conozco el cariño que se les agarra y la pena que da cuando se mueren. Aún no hace mucho que, prácticamente en mis brazos, se me murió mi perrita Turia, con dos años, por comer veneno o algo parecido en una de sus salidas al campo. Lo que me pone en duda es toda esta dinámica legal, estoy más preocupado por el humano occidental que ha llegado a esta situación que por las mascotas que viven mejor que miles de millones de personas en el mundo. Bueno, las personas en realidad son las mascotas porque a quienes malviven ni siquiera podemos llamarlos personas. ¿Qué nos ha pasado? Nada en absoluto, somos humanos, eso es todo.