Las mentiras del empleo

Todos los gobiernos de la democracia han manipulado los datos del empleo en su favor y han utilizado el asunto del paro buscando votos. Es indudable que ahora se está creando empleo y que hay un récord de afiliados a la Seguridad Social. Como es lógico, la oposición y la prensa afín cuestionan esos datos o los matizan porque no les interesa que Sánchez quede como el gran creador de empleo. Recordemos que, como Zapatero, está hablando ya de “pleno empleo”, o sea, de acabar definitivamente con el dichoso paro, que en España es imposible, entre otras cosas porque a un gobierno de izquierdas no le interesa. Y parece que tampoco la derecha. Lo que le interesa es que haya parados, ciudadanos con problemas económicos que pidan empleo o ayudas al desempleo. Estamos a la cabeza del paro en la Comunidad Europea y no es nada nuevo. Es vergonzoso que haya tanto paro entre los jóvenes, que son quienes más necesitan un puesto de trabajo para empezar a planificar el futuro y crear una familia.

Pero lo que de verdad resulta vergonzoso es que tanto el Gobierno como la oposición utilicen el empleo o el desempleo para buscar votos o evitar que el otro no los obtenga. ¿Nunca hay alguna verdad en los datos que ofrece el actual Gobierno sobre la creación de empleo? Depende siempre del medio de comunicación que sea. En la Cope, por ejemplo, siempre cuestionan los datos con el manido asunto de los fijos discontinuos, a veces con razón. Si un señor trabaja nueve meses al año y cobra el desempleo, es un parado sí o sí. Pues no, es un fijo discontinuo que no reza como desempleado. Hay más de un millón de españoles que sólo trabajan una hora o dos a la semana y que tampoco rezan como parados. Por tanto, cuando se habla desde el Gobierno de menos de tres millones de desempleados, es claramente mentira, aunque la politología amiga lo compre. Luego podríamos entrar en lo que es empleo público o de la empresa privada, empleo de calidad o trabajo basura, economía sumergida o poco amor a doblarla.