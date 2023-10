Las niñas de los cuadros sobre piedras

El pasado sábado asistí a la feria de arte de mi ciudad, una de esas iniciativas que crean con el corazón quienes aman el arte en silencio con fondo blanco, pero que la ambición transforma en algo parecido a la entrada a un estadio de fútbol o al control de metales del aeropuerto.

Se trata de una noche bizarra donde los monstruos acaban por salir incluso de los cuadros, (a los que no me atrevo a llamar obras) y donde subidas a una especie de cinta mecánica se mueven entre las distintas galerías y tiendas las miles de personas que han decidido que ese sábado sí, ese, han sentido la llamada del arte. Como si de una tropa se tratara, se han armado con sus teléfonos y se han uniformado, de negro los que saben, y de algo que no reconozco los iluminados. Sin vergüenza, han atacado la barra libre de vino y comida aprovechando la buena compañía que siempre dieron las masas, gritando lo conceptual y rompedora que es la pared grafiteada de alguien que no va a poder pagar el limpiarla.

Pero a esta noche no solo bajan los elegidos, también lo hacen los que quieren serlo. El espacio se abarrota de personajes que aprovechan estos días para tener el corazón tintado por los colores de la bandera de la ciudad, críticos de todo menos de arte, gente que acostumbra a llevar un título político (que equivale a los ya casi olvidados nobiliarios) y por último, de “artistas”. Las comillas son un elemento de puntuación con una alta capacidad de enjuicio, y en este caso no es de menos.

Estos visitantes, los “artistas”, se exponen cerca de la ventana, suelen llevar gafas de pasta grandes y hablan solo con quien deben y por supuesto tras haber ellos comenzado la conversación, habito adquirido (no como sus dotes artísticas) de elevadas escuelas de protocolo o incluso palacios.

Tras haber identificado al artista, el curioso visitante, teléfono en mano, hace un pequeño barrido por su exposición y con un Oh la la! muy español se impresiona con una fotografía sin mirada, un muy revolucionario pene decorado o incluso un nuevo Miró, ya que el artista pensó que con la obra del original no nos había bastado. El visitante es capaz entre vídeos, alabanzas y vinos de pensar si realmente lo que esta viendo es una obra de arte, casi hablamos de susto cuando el mismo mira hacia arriba y ve en letras luminosas, “Galería de Arte”, le baja el pulso, le hace una foto y sigue admirando el pene y las gafas de pasta gorda.

Lo que no ven, de lo que no se percatan los autómatas de pies de cinta mecánica, es de que frente al letrero de letras luminosas, lejos de los títulos y las palabras grandilocuentes, hay cuatro niñas que sobre una tabla de madera y apoyados en dos piedras del parque mal puestas, presentan lienzos de 15x25cm. Es entonces cuando temo por su futuro como “artistas”, pero rápido vuelvo a la realidad, y me calzo unos zapatos de cinta mecánica dejándome emborrachar hasta que entender la película del ‘Viaje de Chihiro’.

El pasado sábado, como un autómata me dejé llevar por las calles y galerías que me hicieron de escuela, a las que iba a ver exposiciones repetidas porque había días que me decían cosas muy distintas. Pero si bien es cierto que estuve en esa cinta, necesite bajarme rápido y mirar a los ojos rojos de la niña que Oliver Osborne exponía en la Pelaires, los cuales creo que son los únicos que realmente vieron lo que fue aquella feria. Es entonces cuando vuelvo a temer por las niñas de los cuadros sobre piedras y espero que algún día puedan ser artistas.