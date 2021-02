Las sagas flamencas en Canal Sur

Canal Sur Televisión, dicen que La Nuestra, estrenará el viernes en prime time la serie It’s Flamenco, documentales sobre las sagas flamencas. Gitanas en su mayoría, claro. ¿Tendrá esto algo que ver con la denuncia de algunos gitanos y cuchichís, que el flamenco se estaba “blanqueando”? Agachonando, pase la palabreja. Lo bueno es que esta serie se emitirá en prime time (22.30 horas), o sea, a una hora estupenda, aunque esto tiene el riesgo de que si es un bodrio, que podría ser, lo vea demasiada gente. La idea de las sagas flamencas no está mal, aunque va a discriminar claramente a familias no gitanas que han aportado mucho al flamenco. Habrá que verla, claro, para poder opinar si será un mejunje, como casi todo lo que ha hecho Canal Sur en general con nuestro arte más representativo en el mundo, o una serie que aporte mucho. La dirigirá Francisco Sánchez Varela, Curro, hijo de Paco de Lucía y Casilda Varela, Goya al mejor documental, La Búsqueda, sobre su padre. Un programa “docu-show”, nos dicen en la promoción. Qué mal me huele esta serie, sinceramente. Nos dicen también que será “divertida”, con la colaboración de “celebrities”, amigos famosos de las sagas: futbolistas, actores, humoristas... En la formación del flamenco tuvieron que ver mucho determinadas sagas, familias, de Andalucía la baja, como fueron las de El Planeta, El Fillo, los Ortega de Cádiz, los Cagancho, los Peña, etc. El linaje, las dinastías, los apellidos gitanos... Veo por la publicidad la saga de “Los Canales”. Tengo interés en ver ese capítulo, porque creo que podemos descubrir que no existe tal saga. Pero no adelantemos acontecimientos, que a lo mejor nos sorprenden. ¿Estarán Los Campallo? Adela Campallo, Rafael Campallo, Mariano Campallo, Juan Campallo... El viernes habrá que dejarlo todo y ver el primer capítulo, Los Farruco. Montoyas y Fernández, ahí es nada. Farruco el viejo y sus nietos, con algún biznieto que baila de escándalo, el hijo de Farruquito.