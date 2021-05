Lástima, el Sevilla no será campeón

La vida te va abriendo los ojos poco a poco y a veces demasiado tarde. Eso de “abrirte los ojos” es expresión que recojo de mi madre. Desde que me di cuenta de cómo esa vida ha ido acabando con sus aspectos espirituales, entrañables, necesarios, para volvernos aún más egoístas e insolidarios de lo que ya somos por nacimiento (miren las patentes de las vacunas, cuántas vueltas para no abrir la mano en provecho propio porque mientras haya alguien en peligro de contaminarse todos estaremos en peligro). Decía que desde que la vida intensifica lo del hombre lobo para el hombre, uno trata de adaptarse para no morir, es una maniobra puramente darwiniana. La mercantilización extrema de la vida –“si no lo usas, véndelo”- ha terminado por convertir a los clubs de fútbol en hambrientas sociedades anónimas deportivas llenas de inversores y especuladores de aquí y de allá que primero miran el dinero y luego su corazón verdiblanco o blanco/rojiblanco.

Por tanto, seamos prácticos, pa chulo, yo. Ya me gustaría que el fútbol fuera sentimiento, respeto entre las aficiones, botas de vino y tortillas compartidas en las gradas, futbolistas que, como periodista que soy, vas al campo y entrevistas al que quieras como hice yo hace muchos años cuando Gordillo era un chaval que empezaba y me mandaron al entrenamiento del Betis a entrevistar a Cardeñosa, sería en 1978, calculo. Esperé en la puerta de las duchas y allí que iban saliendo los jugadores, Gordillo iba corriendo con una bolsa de esas de supermercado, Attila Ladinszky -que murió en mayo de 2020- daba gritos y a López se le oía el canticio desde fuera de la dependencia que albergaba las duchas. Entonces salió Cardeñosa y lo paré, se detuvo educadamente y le pregunté lo que me dijeron en la redacción que le preguntara. El Betis había sido campeón de copa del rey en 1977 y estaba a punto de irse a Segunda. Cardeñosa era internacional, la pregunta era obvia: “¿Jugaría usted en Segunda?”. “Sí, ¿por qué no?”, fue su respuesta. Ahora no es fácil hacer lo mismo, todo está calculado, el futbolista que da una rueda de prensa es designado y aparece rodeado de logotipos publicitarios.

Conclusión, adaptarse o morir. Antes que bético o sevillista soy sevillano y quiero una ciudad que nunca duerma, una ciudad donde haya un enorme metro y trenes de cercanías que conecten con una Gran Sevilla industrializada, estaciones y túneles donde canten músicos como hizo Joaquín Sabina en Londres cuando estaba empezando. Un metro donde a veces se cuele un muchacho pegando un salto, un metro donde huela a pis de vez en cuando y donde nada más salga un tren se llene de pronto de nuevo la estación esperando al siguiente como he visto en el mismo Londres, en París o en Buenos Aires. O estamos o no estamos en el capitalismo y el capitalismo es así de maravilloso y así de cruel, ya lo iremos arreglando porque el capitalismo somos nosotros mismos, queramos o no.

Si el Sevilla hubiera sido campeón de liga, más Sevilla sonando por ahí, más poder, más influencia, más olvidarse de Madrid y captar inversiones como hacen ellos, nosotros no tenemos nacionalismo y a ver si nos quitamos esa manía de declarar incompatible la Sevilla eterna con la Sevilla del presente y del futuro. ¡Más atención a los jóvenes emprendedores! Pero los jodidos futbolistas salieron al campo contra el Bilbao -donde se lo jugaban todo- como si aquello fuera poco con ellos, ¿nadie les habla de estas cosas?, ¿nadie les dice que si la ciudad es poderosa ellos también lo serán?

A veces creo que muchos futbolistas tienen muy poca profesionalidad, no entiendo mucho de esto, pero a primera vista es incomprensible que ante unos rivales se comporten como fieras y ante otros bajen los brazos y hagan poco o lo imprescindible. ¿No hay despido libre o apercibimientos serios para estos malos trabajadores? No juegan sólo ellos, juegan todas esas personas que están en paro o mal empleados. Si hay béticos que prefieren estar en el paro a que el Sevilla sea campeón de liga tienen un grave problema. Mi corazón estaba partío o, mejor dicho, con el corazón no quería que el Sevilla fuera campeón, pero sí lo deseaba mi razón. Ha perdido, pero la he usado, se supone que soy un animal racional.