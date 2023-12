Laura Bozzo es una vergüenza para GHVIP. Antes del final, resumen de la edición

Después de demostrar, ayer mismo, que mis dotes para la predicción son entre escasas y nulas; después de comprobar que Laura Bozzo es una de las concursantes de GHVIP (de toda la historia) más arrogante, maleducada, descarada e irrelevante al mismo tiempo, creo que lo mejor es hacer un resumen de lo que ya sabemos. Hacer el ridículo diciendo que estoy seguro de que esta edición la gana Naomi no me apetece. Me hubiera encantado que fuera Albert Infante el ganador porque representa la esencia de este formato aunque sé que frente a Mr. Carpet (Luitingo) y la Killer (Naomi) no hay nada que hacer.

GHVIP8 es la edición menos vista de todas las emitidas hasta ahora. Llegar al 12 por ciento de audiencia ha sido un logro casi inalcanzable; estar por debajo del millón de espectadores, lo habitual. Y este es un dato que dice mucho de lo que han sido estas semanas. Se estaba viendo venir desde antes de comenzar el programa, el desastre se podía casi tocar. Si sumamos al perfecto caldo de cultivo una cantidad de publicidad abrumadora, podemos decir que la tormenta perfecta estaba preparada para arrasar con todo.

Los concursantes de un VIP deben ser, lógicamente, conocidos, populares, importantes por alguna razón para el espectador. Y, esta vez, todo parecía una tomadura de pelo. ¿Quién es Michael Terlizzi? Incluso hoy sigue siendo un desconocido. ¿Y Susana Bianca? ¿Había usted oído hablar de Zeus Montiel? ¿Le interesa mínimamente lo que hace en este mundo Marta Castro? Es, sencillamente, lamentable. Un VIP sin VIP’s. Si por algo ha triunfado la idea del programa VIP es que el espectador puede identificarse con alguno de los participantes. Tampoco la presentadora no ha sido un fichaje acertado. Marta Flinch no se ha sabido adaptar y le han superado las circunstancias.

Alguien podría pensar que no pasa nada si el que entra en la casa ‘da juego’, si es divertido. Pero no, queridos amigos, no. Además de ser desconocidos han resultado ser un ‘mueble’ más de la casa. Aburridos, dormidos, hambrientos y poco más. No ha habido forma de encontrar entretenimiento (esencial para un programa de televisión) en nada de lo que han ido haciendo este grupo de desconocidos. Por si era poco, las pruebas preparadas por la productora eran insípidas y los concursantes se lo han tomado a broma. Un desastre total que llevaba, inevitablemente, al aburrimiento más pesado.

En el formato GH, la importancia de los romances, de los enredos amorosos, de los enfrentamientos a causa de esos cruces de pasiones, siempre fue importante. Pero sólo si esos romances eran ciertos. Lo que llaman ‘carpeta’ para referirse a líos de alcoba en busca de votos ya no interesa. Valoren ustedes mismos lo que ha pasado entre Pilar Llori, Jessica Bueno y Luitingo, o lo que han ofrecido de Susana y Zeus Montiel. Pesadez máxima.

¿Podría salir mal algo más? Claro que sí. ¿Cómo es posible que la dirección del programa decida poner de patitas en la calle a dos concursantes y que no muestre las imágenes en las que se veía con claridad lo que había pasado para que se tomase la medida? Álex Caniggia y Gustavo Guillermo fueron a la calle y todavía no sabemos la razón exacta. ¿Cómo es posible que los concursantes hagan trampa en directo y todo tenga que ser repetido quedando impune el trapacero. ¿Recuerdan lo de Laura Bozzo en la puja para ser primer finalista? Pues eso.

En fin, una edición lamentable. Nada más que lamentable.