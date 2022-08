Le llaman desconectar

A veces hay que desconectar unos días por una cuestión de salud física y mental. Para un autónomo, esto significa ver mermado sus ya escuálidos ingresos, pero dejas de escribir una semana, solo una semana, y cuando regresas tienes otra cabeza. Aunque no te vayas a la playa, que es mi caso, porque no me lo puedo permitir. Es verdad que desde que vivo en el campo no echo de menos el mar. Muchos amigos me advirtieron de que no era bueno aislarse, si se puede llamar aislamiento a vivir a seis kilómetros de un pueblo en el que hay de todo. Ya me gustaría aislarme de verdad, vivir en uno de esos pueblecitos de la España vaciada, con mis perros y gatos, donde no viera a nadie. Me vine a vivir al campo huyendo de la maldad humana y solo me relaciono con personas por motivos laborales, familiares o por el puro capricho de disfrutar de los amigos, que afortunadamente tengo muchos. Pero hasta en el campo hay que saber desconectar, dejar de hacer lo de todos los días, luchar contra la rutina. Durante una semana no encenderé el ordenador y trataré de no coger el móvil para nada que no sea absolutamente imprescindible: familiares y amigos de verdad. Agotaré todo lo que haya en el frigorífico y la despensa para no tener que ir a la compra y que me atraquen en el supermercado con el consentimiento del Gobierno. Sobre todo para no ver cómo los pobres, que los hay cada día más, solo echan al carrito lo imprescindible, lo más barato. Ayer mismo escuché cómo un chiquillo le decía a su madre en el Marcadona de Coria del Río, agarrado al carro: “Mamá, te has dejado atrás el helado”. La madre, con los ojos vidriosos, dijo sin mirar la cara del hijo, como para que no se enterara: “Hoy no toca, hijo”. Me acordé cuando a Palomares iba un señor vendiendo napolitanos en una motocicleta y casi nunca paraba en la puerta de casa, donde vivían tres niños pobres, pero no tontos. “Para napolitanos estamos”, decía Pepa. Y veíamos cómo el señor de los helados se alejaba sin mirar atrás con los dulces manjares en una especie de cántara forrada de corcho que solo verla, daban ganas de llorar de impotencia. A veces, lograr que el señor te dejara asomarte a la cántara para recibir un beso de frescor, era un auténtico regalo veraniego. Luego te ibas tan contento a Cuatro Vientos a sudar debajo de la uralita mientras ibas diciendo por el camino: “Están aún verdes”. La fábula de la zorra y las uvas fue siempre mi consuelo favorito. Para esto quiero desconectar una semana, para recordar aquí, en el campo, aquellos años en los que éramos tan pobres que no lo sabíamos. Por eso no sufríamos, solo pensábamos en si habría un planeta mejor en el universo cuando mirábamos las estrellas tumbados en un cerro.