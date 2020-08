Lenin y la política española

Es curioso, en España parece como si fuéramos contracorriente en relación con los tiempos actuales. Bueno, en España, Europa y buena parte del mundo o, mejor dicho, en todo el mundo. Oficialmente, somos la sociedad del individualismo, no importa que en el fondo todos hagamos cosas parecidas, esto es, perseguir eso que llaman triunfar, jugar con maquinitas y hacer y pensar según nos digan la publicidad, los medios acordes con nuestra psicología y nuestros ídolos y mitos preferidos. A pesar de eso presumimos de que todos somos los reyes y reinas del mambo, qué me va a decir a mí ese maestro que le da clases a mi hijo, yo soy el que sabe y el que quiere a mis hijos; qué me van a decir a mí los científicos libres que investigan al virus, yo soy el que sabe, bueno, yo y lo que diga Miguel Bosé, premio nobel de virología, bandido, bandido.

Hasta ahí el discurso oficial para vendernos la moto. La verdad es otra. Ya dijo Noam Chomsky -hay que nombrarlo de vez en cuando para quedar bien con la progresía- que, en el fondo, el mundo funciona de acuerdo con la concepción del partido de Lenin: una minoría de revolucionarios convencidos y muy preparados debe ser la vanguardia que conducirá a la Humanidad al triunfo final. Supongo que algo parecido diría mi discípula Cristina Martín Jiménez que se está hartando de vender su libro La verdad de la pandemia. Quién ha sido y por qué. Pues ha sido la minoría “leninista” y mercantil ilustrada. ¿Por qué? Porque desea un sólo gobierno para la humanidad.

Con motivo de la defenestración de Cayetana Álvarez de Toledo me he acordado de Lenin y que me perdone mi Cayetana. Claro que cuando pienso en Lenin y en Pablo Casado no puedo evitar al menos una sonrisa. Casado estará orgulloso de no ser Lenin pero ha empleado su misma táctica sin estar haciendo ni siquiera la revolución pendiente de la que hablaban los falangistas porque es que yo no sé qué es el PP como nunca supe qué era la UCD ni sé qué es Ciudadanos. Pero es que tampoco sé qué es Podemos, sólo sé qué es el PSOE que está teniendo la habilidad de coger un poquito de aquí y otro de allá y presentarse como el menos malo de los partidos y el más hábil hasta el momento para quedarse con la gente.

Eso sí, todos tienen en común la concepción leninista del partido, de ahí que una persona como Cayetana no sé dónde va a caber porque si se va a Vox como dicen muchos se topará con unos cuantos machos alfas “leninistas” a los que tener en cuenta aunque también contará con la ventaja de que Vox lo tiene más claro que el PP: Dios, Patria, Justicia.

En España la ideología posmoderna que ha inundado los poros de millones de personas no tolera eso que llaman prepotencia y falta de humildad. Yo creo que es porque ambos conceptos obligan a muchos a subir al alto nivel cognitivo en el que se sitúan personas como Cayetana. Pero a mí me gustan los prepotentes ilustrados, ver a Pablo Iglesias contra Cayetana y viceversa ha sido extraordinario porque he asistido a un triunfo de la política que fue inventada para evitar matarnos entre nosotros a las primeras de cambio.

Luego hay otros tertulianos que me sacan el rollo del sistema electoral de Estados Unidos y cómo allí sí sería posible una y muchas Cayetanas porque aquí se obedece al aparato del partido que te ha puesto y no a tus electores. Vale, y en EEUU, a ese aparato y a los que más dinero han apoquinado para que te elijan, que ya está bien de pamplinas y mitificaciones absurdas.

Lo cierto es que Cayetana es como un Nietzsche en femenino, yo creo que el autor de El Anticristo se enamoraría de ella como me he enamorado yo. Cayetana tiene personalidad arrolladora, al menos en público. Y, algo imprescindible que ella misma ha dicho: oigan, que yo tengo pasta, que yo no estoy aquí para ponerle las zapatillas a nadie ni reírle al jefe las gracias por sistema, que yo tengo educación ilustrada y estoy a años luz de esa derecha mojigata española que aún no ha salido de la capilla.

No sé qué haría Lenin con Cayetana, o la quitaba de en medio o la nombraría ministra como hizo con la primera mujer de la historia en ocupar un puesto de ministro en el gobierno de una nación: Alexandra Kollontai. Pero desapercibida desde luego no pasaría. Como siga así, Cayetana será mi feminista preferida, otras predican, ésta da trigo.