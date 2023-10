Leticia Sabater sufre una agresión sexual sobre el escenario ¿Montaje o verdad?

Leticia Sabater ha sufrido una agresión sexual sobre el escenario durante un concierto o, al menos, todo indica que eso es lo que ha sucedido. Pero esto no va a ser lo mismo que lo vivido en el caso de Jennifer Hermoso y el macarra de tercera que le besó en la boca. No, no lo va a ser. Leticia Sabater es una artista que se gana la vida cantando de pena y haciendo vídeos cutres y lamentables; Leticia Sabater invita a algún que otro fan a subir al escenario para que le bese; Leticia Sabater es el lumpen y el que le ha besado no tiene un enorme poder ni facturas pendientes con otros poderosos que le tengan ganas. Lo de Leticia Sabater será cosa de una fresca que se lo ha buscado, o se quedará en un millón de memes. Es una pena aunque es lo que hay. Ya verán ustedes como Irene Montero no se apresura esta vez a condenar el acto ni nada de eso.