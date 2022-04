Levántate, niño, vamos a ver a la Macarena

El Viernes Santo por la tarde tiene para mí un nombre: La Mortaja regresando a su templo, ya de madrugada, por la calle doña María Coronel. Cuando he confesado esta preferencia me han llamado triste en alguna ocasión. Pues debo ser triste, el Jueves Santo me inclino por el paso de Cristo de La Quinta Angustia. Es sobrecogedor ver cómo dos imágenes descienden a Cristo de la cruz, ya muerto, moviéndose su cuerpo sin vida de un lado a otro durante la marcha del paso, con música de capilla al frente. Siempre me han seducido estas dos cofradías, de joven y de mayor, para mí la Semana Santa es tiempo de reflexión, aguanto las bullas si hace falta porque tienen su encanto, pero ante todo me gusta pensar en el significado de la obra que se me está representando por capítulos en forma de pasos, es un auto sacramental lo que mis ojos contemplan. No sé qué tiene de extraño ser triste, si es que lo soy, que no es así exactamente, soy consciente, que no es lo mismo.

Recuerdo mi espera en la calle doña María Coronel hasta que por fin suena la campanilla que porta el mullidor, junto a la Cruz de Guía. Todo está en silencio, poca gente cuando yo iba por aquellos lares. Pocos nazarenos, un solo paso que lo dice todo, la Madre está ocupada amortajando a su Hijo que yace sobre sus piernas, no está para palios ni flores ni bandas de música, la música tiene que ser silente, de capilla, como en La Quinta Angustia, música de paz y de espera porque ya nos sabemos el fin de la historia; gana el bueno, resucita y sube al cielo, creo que le toca bajar otra vez, si lo deja el Padre. Ahora lo crucificarían en las redes sociales. Resucitaría y se marcharía de nuevo a su casa, dejándonos por imposible.

Antes de esta maravilla estética y lírica del Viernes Santo que nos mete ya en el sábado, nos ha regalado la Madrugá de ese viernes su dolor y su alegría, uno va de la bulla al sosiego en un momento, del “guapa, guapa” a las Esperanzas al silencio del Silencio, Calvario, Los Gitanos -ésta algo menos-, el Gran Poder. Es la riqueza de Sevilla, para todos los gustos y estados de ánimo, que así es la vida. Mis padres no iban nunca a ver la Madrugá, tenían que trabajar, era temporada de fabricar helados y de eso vivíamos. Pero se podía hacer una pequeña excepción con la Macarena que sale de madrugada y se recoge casi a la hora de comer, o sin casi. Da tiempo a dormir bien y luego ir a verla.

Mi madre iba a mi dormitorio y me decía ese viernes por la mañana: “Levántate, niño, que vamos a ver a la Macarena”. Y el niño se levantaba, iba caminando con mi padre y mi madre desde el barrio de San Vicente hasta la Macarena, que es un buen paseo. Allí estaba la muchedumbre, qué barbaridad, de pequeño todo es más grande. Me compraban un bastón de colorines con un porrón en la punta de apoyo en el suelo y una empuñadura curva para agarrarlo y con eso me conformaba.

A la Macarena la veía, digo ver por decir algo ya que normalmente el paso estaría a cien o doscientos metros de nosotros, por lo menos, y yo por entonces era especialmente bajito, ni en brazos de mi padre podía percatarme bien de aquello. Los oles, los aplausos, las flores, y se introducía en su casa. Luego, una cervecita con unas tapas que se tomaban mis padres, algo sin alcohol para mí y a casa, si es que no nos íbamos a comer a casa aunque fuera ya tarde, que con tanto personal era complicado estar tranquilos.

Eso fue de chico, cuando crecí y me hice mozo, ya no me levantaba para ver a la Macarena. Me iba a la Madrugá entera. Y lo único que recuerdo de ella es el silencio que siembra el Gran Poder en la Plaza del Duque y en La Campana cuando aparece y el amanecer en el centro de Sevilla, el momento en que los quioscos de prensa abren, llegan los primeros diarios del día y uno siente el placer de comprar un ejemplar el primero, en el famoso quiosco de Curro, y luego sentarse en un escalón cualquiera en plena calle a leer las noticias. Se acabó la mística, volvemos al planeta Tierra.