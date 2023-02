Leyes ideológicas y pudrición futbolística

Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene medio siglo de vida, no sabía muy bien si gobernar o no con Unidas Podemos, si el golpe de Estado de los independentistas catalanes era sedición o una fiesta flamenca, si era conveniente indultarlos o dejarlos en la trena, o si pactaría o no con filoetarras, ¿cómo va a saber un niño de 12 años si quiere ser chico o chica o llamarse Manolito o Manolita? ¿Se le pidió a Sánchez una salvaje prueba de madurez política para ser presidente del Gobierno mediante una moción de censura a Mariano Rajoy? Pues nada, un niño de esa edad ya puede cambiarse el nombre en el DNI, y con cuatro años más, 16, cambiar de sexo en un quirófano o abortar sin necesidad de que sus padres puedan aconsejarle. A pesar de los problemas de la ley del Sí es Sí, ayer se aprobaron dos más, la Trans y la nueva del Aborto. A pesar de que, como ocurrió con la primera ley, que tantos problemas está dando, existen informes que desaconsejan partes de una ley y otra, de las aprobadas ayer en el Congreso. Casualmente, estos días ha salido un asunto de corrupción futbolística, quizá el más grave de las últimas décadas, que implica al Barcelona. ¿Casualidad?

Lo único que le faltaba al fútbol era un asunto tan feo como este para morirse del todo, pero al Gobierno le va a venir que ni pintado para que sus nuevas leyes pasen algo más inadvertidas. El fútbol español ha sido siempre un nido de corrupción, pero como es el opio del pueblo, los gobernantes de uno y otro pelaje ideológico la han tapado siempre. Esto del Barcelona y José María Enrique Negreira, el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), es un escándalo de una enorme magnitud, pero al final no habrá consecuencias penales ni futbolísticas, a pesar de que todo parece indicar que Negreira se lucró personalmente, cobrara o no para adulterar resultados o solo por asesorar al Barcelona sobre los árbitros. Pero el delito de corrupción deportiva prescribe en junio, a los cinco años, y aparece en el Código Penal en 2010. Luego hay nueve años sin delito, desde 2001 hasta el 2010, en los que este hombre cobró una pasta. El burofax publicado anoche por El Mundo, donde Negreira chantajeaba por escrito al Barcelona por dejar de pagarle sus servicios, es demoledor. Y a todo esto, ¿qué puede hacer un asesor arbitral en un club de fútbol cobrando medio millón de euros al mes? Un club poderoso que opta a ganar cada año la liga, además. Nos toman por carajotes.