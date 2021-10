Libertad de manipulación

A veces, los premios internacionales oficiales son una buena oportunidad para transmitir ideología y moldear conciencias. Se pueden citar numerosos casos donde los premios se los dan a sí mismos sus organizadores utilizando a los premiados paras divulgar las intencionalidades políticas de los convocantes. Eso ha sucedido con el Premio Sajarov a la libertad de conciencia y de expresión. Como saben, se lo han dado al opositor y bloguero ruso Alexei Nalvani , que se ha impuesto a un colectivo de mujeres afganas en defensa de los derechos humanos. No es un premio a Nalvani sino a Estados Unidos al que le interesa que Europa esté lo más lejos posible de Rusia en general y de la Rusia de Putin, en particular, es decir, es un premio contra Europa y la necesidad de una unión efectiva según su historia y su pluralidad.

Las informaciones que nos llegan nos hablan de un Nalvani envenenado por el perverso Putin, de un Nalvani preso y maltratado. En Occidente tenemos a alguien que se lo está pasando peor que Nalvani, se llama Julian Assange , ¿se acuerda alguien de Julian Assange? ¿Y de Snowden? ¿Sabe alguien quién es Snowden? ¿Y de la familia de José Couso? ¿Pero nos acordamos ya de José Couso? Ay, qué manera de manipular, qué forma de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Desde hace unos pocos cursos pregunto en el último año de la carrera de periodismo quién es Julian Assange y ya nadie lo sabe o, a lo sumo, se levantan dos manos. El silencio y un alud de noticias que se producen cada minuto se llevó el recuerdo de Assange. El otro día estaban proyectando en la televisión El quinto poder, una de las películas que intentan degradar su figura, los servicios secretos de EEUU se han empleado a fondo contra alguien que nos hizo saber a todos lo que no debemos saber: las atrocidades del ejército de EEUU matando a seres indefensos en una guerra y a sangre fría.

A partir de ahí, Assange lleva pasado un calvario, seis años recluido en la embajada de Ecuador en Londres hasta que lo echaron de allí y lo detuvo la fiel aliada de su hijo hortera, Inglaterra, que lo encarceló y por ahora no atiende a las peticiones de extradición estadounidenses que lo acusa de terrorista por filtrar a la prensa -que ya lo ha olvidado también- datos inconfesables, el pueblo debe sentir, no saber, se nos debe distraer con un diputado que usa rastas o con las peleítas diarias o con el dinero de los milmillonarios para que podamos charlar de algo, pero no con asuntos de Estado que sacan a la luz las contradicciones de la democracia.

La noticia no es que Putin reprima porque, como lo consideramos un represor autoritario, es lo normal, la noticia es que lo hagan esas a las que llamamos democracias plenas que lo llevan a cabo desde arriba hasta abajo, estuve el otro día con el autor de un libro al que lo han entrevistado para medios de comunicación relevantes y luego han censurado esas entrevistas. Mi obligación no es sumarme a la propaganda que se hace contra el malo porque ya hay bastantes voceros que escriben según las órdenes de sus amos, mi obligación es denunciar la hipocresía de quien parece que se cree que nunca ha roto un plato y se auto-otorga el privilegio de ver la basura en casa de los demás sin haber limpiado primero su casa.

Assange lleva años soportando una enorme condena por haber cumplido con su obligación de aplicar los valores que la democracia defiende. Pero ha cruzado la línea roja. Hasta la democracia posee líneas rojas, lo que me fastidia es que se sepulte a una persona cuyo “delito” ha sido llevar a cabo un ejercicio de servicio público y de colocarnos a los estudiosos sociales una prueba irrefutable de la crueldad sin límites del poder, se llame como se llame.