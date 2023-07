Libertad vacacional

Advertía John Steinbeck que «el arte del descanso es una parte del arte de trabajar», pues si el consejo proviene de un Nobel de literatura, ¡ni tan mal! Y es que por más a gusto que estemos en el trabajo, por salud física, mental y emocional, es más que conveniente parar para, después, reanudar la marcha con aún mayor empuje.

¡Ojo! esto no quiere decir que haya que esperarse a las vacaciones para poder sentirse bien (el bienestar es una sana práctica cotidiana que no puede ni debe relegarse únicamente al periodo vacacional) pero también es cierto que es necesario tomarse un respiro de vez en cuando o ¿no te has fijado en lo que hacen los niños con sus cuadernos de dibujo? Están tan felices llenando de mil colores una página, cuando ya «no cabe un alfiler» en el folio, se levantan, se toman un zumo, juegan con el perro, miran por la ventana y, al rato, retoman el cuaderno para seguir dibujando en una nueva página en blanco, con más fuerza, con más ganas, con más ilusión...