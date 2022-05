¿Libros?, ¡venga ya! ¿Cine?, ¡anda ya!

Hay más escritores que lectores. El postureo que permite la tecnología digital nos ha llevado a eso. ¿Vale la pena escribir un libro? Sí, si es para aportar algo, pero se aporta muy poco, en mi campo de investigación se dan vueltas y vueltas en torno a enfoques mercantiles que no van al fondo del tema. Por eso a la larga sólo lograremos datos, no riqueza cognitiva y espiritual. Se habla sobre todo del qué y cómo, la pregunta central del humano -por qué- casi no existe, sigue siendo subversiva.

Me van a perdonar lo que voy a decir ahora, por favor, pero hoy, cualquier tonto hace un reloj. Cualquiera es poeta, pintor, músico, historiador, analista social y político..., todo está lleno de bocazas. Se lee mucho pero de manera salpicada, desordenada, y el resultado es la ignorancia por exceso de mensajes. No se trata de leer, se trata de leer bien, con sistematización, con algún método por elemental que sea. Les recuerdo lo que significa método: camino para llegar a algún lugar, a algo, del griego ìέèïäïò. ¿Cómo es la vida de millones de personas? Para no dar cifras, un tanto por ciento del tiempo, muy elevado, se dedica a las redes sociales, de ahí se extraen informaciones sin contexto y también peleas para desahogarse. Otro tanto por ciento se va con series, otros programas de TV y wasaps. Otro en divertirse algo por la calle. ¿Pueden decirme qué queda para la lectura certera? ¿Qué queda para afrontar en condiciones una carrera universitaria? Este es el tiempo donde más corremos y sin embargo no sabemos bien adónde vamos. No es la primera vez que se dice en la Historia, lo sé, y sin embargo si pudiéramos resucitar a habitantes de otras épocas podrían confirmarlo.

¿Y el cine? ¿Y las compras cara a cara con el vendedor en la tienda? Mejor el ordenador, el cine se ha partido en microsalas desde hace años, monopolizadas en sus exhibiciones por grandes empresas extranjeras. Las películas más potables saltan pronto de las carteleras y las menos permanecen. Es el pan y circo cibernético. Se nota que soy un viejo, ¿verdad? Pues no vayan tan deprisa, a mí todo esto cada vez me enerva menos, es el camino de nuestra vida, es nuestra Historia, me limito a observarlo y estudiarlo, no deseo redimir a nadie del vicio consumista ni sacar a nadie de su sueño porque es inútil, me conformo con escribir y dar mis clases y luego que cada cual haga con mis palabras lo que desee, es su problema, el mío es saber cada vez más y mejor el sentido del mundo al que me han traído sin pedirlo. Y gozar con sus maravillas, con su arte, porque la creación artística y la ciencia siempre nos salvarán.

Por lo demás, el mercado puede detener una buena obra intelectual, un buen libro, al menos en principio. Una buena obra se deriva de la Filosofía, de la Historia y de las ciencias experimentales contadas para todos. Las hay, el personal prefiere a Harry Potter, las sombras de Grey o esas novelitas tan lindas que han sustituido a Corín Tellado. Bien, todo eso es para la evasión, lo más útil es el texto basado en la realidad más sangrante y candente. Como eso es desagradable, por regla general, se queda para una minoría. Así es el mundo, no nos agobiemos más en redimirlo que eso no lo consiguió ni Jesucristo. Los redentores de todo tipo de hoy en día al final siempre chocarán con los mismo: el humano. Y con ellos mismos que también son humanos. Pero deben actuar, sí señor, deben actuar, es el papel que les ha asignado el gran teatro del mundo. “Con uno que dijo no, tembló Roma”, exclamó Kirk Douglas en la película Espartaco, de Stanley Kubrick. Está bien así, todo está bien, en su cauce. Y, sin embargo, nos movemos.