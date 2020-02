Ligar no es acosar. Tirar los tejos no es pecado

Los que me conocen saben que no soy amigo de las diferencias injustas entre hombres y mujeres; no soy amigo de la falta de oportunidades para mujeres que deberían partir desde un mismo punto y les obligan a hacerlo mucho más atrás; no soy amigo del uso del poder para abusar en cualquier sentido de una mujer. No, no seré el que defienda ese tipo de cosas ni seré yo el que niegue que existan. Pero tampoco voy a defender que los hombres tengamos que andarnos con pies de plomo al hacer cualquier movimiento en nuestros puestos de trabajo, en las universidades, en una fiesta o dando un paseo. Ya está bien de tachar a los hombres de acosadores, de machistas o de cosas peores. Algunos lo son. Otros no lo somos.

Ligar, cortejar, galantear, tontear o tirar los tejos, es eso que hacen los hombres cuando les gusta una mujer. Otra cosa es violar, acosar o abusar de una mujer. Debemos distinguir con claridad. Si un hombre mira a una mujer en una fiesta y ella se siente incómoda ¿ese hombre está haciendo algo fuera de lo normal? Ni siquiera sabrá que ella está inquieta y lo que quiere es crear un vínculo. Punto. No hay más. Si la mujer es adulta y él es su jefe, puede retirar la mirada, puede dar la espalda e incluso puede mandar a freír puñetas al sujeto. Lo mismo que podría hacer un hombre en situación similar.

Plácido Domingo ha sido un ligón toda la vida. Seguramente un galán torpe, pagado de sí mismo y con ideas antiguas. Invitaba a ir al hotel a las mujeres que le gustaban. Invitaba a cenar a las mujeres que le gustaban. Pero ni violó, ni acosó a nadie. No se ha podido demostrar. Lo que hizo Plácido Domingo lo han hecho miles y miles de hombres. Y de mujeres.

Otra cosa bien distinta es que los abogados contratados por el sindicato que representa a los artistas dedicados a la ópera, hayan determinado un claro patrón de conducta sexual inapropiada y abuso de poder por parte de Domingo durante al menos dos décadas, según las fuentes consultadas por The Associated Press bajo condición de anonimato. ¿Esto qué significa? Pues que a las mujeres que han denunciado una situación que ocurrió hace diez o quince años, les pareció que Plácido Domingo quiso ligar con ellas, que se les insinuó, que les tiró los tejos y que como era un cantante poderoso no tuvieron más remedio que cenar con él, no pudieron soltarle un guantazo o no le dijeron que no por si no volvían a cantar en un teatro u otro. Esa es la conclusión que no añade, por ejemplo, que pudieron decir que nada de hoteles, nada de cenas o que ninguna de ellas fue a rastras a un restaurante o a una pensión de mala muerte.

El trecho que va de ser un ligón a ser un acosador es enorme. El trecho que va de ligar a violar es inmenso. Y no se puede crucificar a alguien por algo como esto. Me parece a mí que estamos llegando a unos extremos más que ridículos. Francamente, la fuerza de algunos movimientos que tratan de imponer un orden estúpido me dan algo de miedo. No se trata de quitar una forma de discriminación por otra tan injusta o más perversa. Eso es de idiotas. De incultos. De borricos. Tengo cuatro hijos. Tres chicos y una chica. Y deseo igualdad para todos ellos. Igualdad y no esta mierda.