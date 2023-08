Lisboa es una fiesta

No debe pasar desapercibida, ni muchos menos, la información de Juanma Labrador en esta misma Recogía del pasado 31 de julio sobre los 1.500 jóvenes cofrades sevillanos que participan esta semana en la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Lisboa, integrados en los más de 5.000 de la Archidiócesis de Sevilla pertenecientes a numerosas parroquias, grupos y congregaciones religiosas. Si en otras ediciones, como la de Madrid 2011, esta participación cofrade fue mucho más testimonial -solo unas pocas hermandades avanzadas en esta presencia junto a otros movimientos de la Iglesia-, en esta ocasión parece que el movimiento juvenil cofrade ha experimentado un auténtico despertar de la mano de la Generación Z, lo cual además de producirnos una tremenda alegría merece ser puesto sobre el candelero como la luz del Evangelio. Así lo hemos podido contemplar estos días en una auténtica catarata en Twitter y otras redes sociales por parte de distintas hermandades, dando cuenta de los grupos de jóvenes hermanos que, envueltos en banderas con escudos y símbolos corporativos y con las estampas de sus titulares en las manos, han ido llegando hasta la capital del país vecino, previa escala en Cascais, sede de los sevillanos, y Estoril, donde el pasado lunes se celebró una Eucaristía y festival musical de bienvenida que reunió a unos 40.000 peregrinos españoles, de los 75.000 que se esperan participen en este acontecimiento.

En la tarde del 1 de agosto comenzaron los actos en sí de esta JMJ, que tienen su apogeo con la presencia del Papa Francisco en los grandes eventos ya tradicionales de estos encuentros: vía crucis, esta misma tarde, vigilia de oración ante el Santísimo Sacramento, mañana sábado por la noche, y la multitudinaria Misa de Envío en la mañana del domingo 6, fiesta de la Transfiguración del Señor. Junto a ello, catequesis diarias Rise Up (Levántate) a cargo de los obispos -nuestro Arzobispo don José Ángel en la del día 2 aludió a la misión del Señor de Gran Poder de 2021-, feria vocacional, sacramento de la Penitencia -en el llamado Parque del Perdón-, oraciones, testimonios y momentos festivos alrededor de la música, la danza y las artes escénicas en un abigarrado compartir la vida y la fe entre razas, culturas, naciones y lenguas diferentes. Queda bien claro a lo que han ido a Portugal con esos rostros de alegría desenfadada y atuendos entre veraniegos y deportivos los jóvenes de alrededor de cuarenta o más hermandades sevillanas. De penitencia y de gloria, unas grandes y otras más pequeñas, antiguas y modernas, del centro y de los barrios, con túnicas de cola o de capa, esparto o cíngulo, acólitos o monaguillos... Auxiliares y colaboradores muchos y también algún que otro miembro de juntas de gobierno. Haciendo palpable y visible las palabras del Papa Francisco: “Ustedes, queridos jóvenes no son el futuro, ustedes son el ahora de Dios”, y también aportando el rostro jovial y amable de nuestras hermandades y cofradías, que tanta falta hace para no quedar ahogados en un mero formalismo vacío y estéril.