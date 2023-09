Llenazo de público y arte en El Viso

Impactado por el terremoto de Marruecos y espantado por algunos comentarios racistas en las redes sociales, llegué anoche a El Viso del Alcor para intentar disfrutar de la cuadragésima segunda edición de su Festival de Cante Grande, que suele cerrar la temporada flamenca, aunque aún queda el Festival del Búcaro, de San José de la Rinconada. Llevaba tiempo sin sentarme seis horas en una silla de plástico para escuchar cante, pero he de confesar que disfruté de una cita con el duende y que mereció la pena la paliza. Sí, seis horas sentado en una silla lo es, pero lo es mucho más si el festival es un tostón. En El Viso saben hacer bien las cosas de la cantelogía sureña, con buen gusto, y el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, también. Se llenó el Parque de la Constitución, casi mil personas, de un público estupendo que aguantó hasta el final. Era un cartel excelente, con artistas a los que llevaba tiempo sin escuchar, como José Parrondo, Ezequiel Benitez, Remache de Málaga o La Fabi. Climatológicamente hablando, la noche fue de escándalo, sin viento y sin frío. En las primeras filas llegaba el cante como un cañonazo, molestando a veces el sonido, pero era tan bueno el cante, se estaba tan a gusto, tenía tanta hambre de arte, que el dolor de tímpanos no importaba mucho. Era un cartel para emocionar y resultó. Llevaba siglos sin escuchar al maestro Parrondo, de Carmona, que forma parte de una generación de cantaores hechos en los concursos. Fue agradable el rencuentro con su sapiencia cantaora. Disfruté de lo lindo con el jerezano Ezequiel Benítez, posiblemente el mejor cantaor de ahora mismo, con rajo, compás y sabiduría. Hasta ha aprendido a pegarse una pataíta por bulerías y lleva a un guitarrista estupendo, el portuense Paco León. El Granaíno es puro fuego, la voz más caliente de estos tiempos, y hay que escucharlo porque esas voces siempre al límite acaban destrozadas. Lo mismo borda a Morente que a Camarón y un solo tercio suyo te puede matar. Como te puede matar el Remache de Málaga, que viene poco por los festivales de la provincia. Parece sacado de una fiesta gitana decimonónica, mueve su corpulencia como el viento puede mover una pluma y tiene una gracia única. Más pura que la de David Palomar, el cantaor gaditano, que es otra gracia, la de Cádiz, algo más currada. Qué guitarrista se trajo, al sevillano Rafael Rodríguez. Y cuando el baile de María Jesús Bonilla agitó el aire con un mantón volandero, llegó el fin de fiesta que nos preparó El Perla, el guitarrista macareno. María Peña, Joaquina Amaya, La Fabi y Felipa la del Moreno, cuatro mujeres con arte. Para cerrar el moronero Pepe Torres, el nieto del gran Joselero de Morón, que templó la noche para suavizar el sonido de las guitarras de Rebollar y Patrocinio, dos cañonazos. Esto no es una crítica, es sólo que tenía ganas de contar esta mañana que anoche sentí en la piel el torniscón del flamenco que me gusta. : “¡Viva El Viso y sus aficionados, y Paco el Sopi, que ya tiene su homenaje!