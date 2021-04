"Quien lleva consigo su infancia, nunca envejece" decía Tom Stoppard y no le falta razón al dramaturgo británico, pues verdaderamente, quien mantiene vivo a su niño interior es el que crea valor... Los niños son divertidos, apasionados, juguetones, artistas, creativos, visionarios... Todas cualidades que se reclaman como imprescindibles en nuestro trabajo diario, quizás sea esa la cuestión: los niños no se lo toman como un requisito laboral, ellos simplemente son así... También tienen la maravillosa habilidad de ver cosas que a nosotros se nos escapan, te pondré un ejemplo muy curioso. Ayer pasé por la librería de mi amiga Piluca, Aírerbil, y cuando le pregunté que en qué personaje de cómic estaba inspirado ese nombre, me dijo:

- Míralo bien, un niño se da cuenta enseguida...

Continué mirando y no fuí capaz de desentrañar el misterio de Aírerbil, hasta que Piluca me dijo con entusiasmo:

- ¡Es Librería al revés!

¡Anda! me quedé con una cara... ¿Cómo es que no me había dado cuenta? ¡con lo que a mí me gusta jugar con las palabras! me dió hasta coraje... Piluca me seguía explicando:

- Normalmente, cuando un niño viene con su madre, lo ve de primeras y dice: "¡Mira, mamá, ahí pone librería!", a lo que la madre contesta: "Pone Aírerbil"

Fíjate tú como son las cosas... Los chiquillos son capaces de ver ¡a la primera! cosas que a nosotros nos pasan desapercibidas y encima pretendemos tener razón escudándonos en que para eso somos los adultos... A veces se nos olvida que, quien más lejos llega, es la mente creativa, ¡esa es la que genera las mejores alternativas! la mente que se nutre de naturalidad, bondad, autenticidad, pasión, ilusión, espontaneidad... ¡esa es la que disfruta del verdadero sentido de "triunfar"!

Lo alucinante de la perspectiva infantil es que no pretende tener razón, sólo quiere ser feliz... ¡Qué gran lección me llevé de mi visita a Aírerbil!