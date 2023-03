Lo de Ana Obregón ¿es una aberración o algo absolutamente normal?

Ana Obregón vuelve a ser madre gracias a que una madre ha alquilado su cuerpo para que una niña pueda venir al mundo. ¿Es ético que se alquile la maternidad de unas personas que presentan perfiles vulnerables la mayor parte de las veces? ¿Se pueden comprar los deseos de esta forma, se puede convertir un niño en un deseo o en un capricho? ¿Sólo si tienes dinero atesoras opciones para ser feliz? ¿No es una aberración llegar a esto para que el dinero ordene incluso la maternidad? La gestación subrogada es un asunto delicado que en muchos países no se permite, es ilegal. Por ejemplo, en España no está permitido. Según la ley del 14/2006 sobre las técnicas de reproducción asistida, se especifica en el artículo 10 textualmente: “Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en favor del contratante o de un tercero. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales”. Ya saben la razón por la que la señora Obregón ha viajado a Miami a por esa criatura.

Si bien es cierto que no se debe criticar una decisión personal, que no se debe juzgar a nadie por lo que elige, lo es también que si esas decisiones afectan a terceros se pueden poner, al menos, en tela de juicio. La maternidad de Ana Obregón gracias a la gestación subrogada es una de esas cosas que conviene mirar con atención. También con el respeto que merece.

Ana Obregón tiene 68 años. Esto significa que su hija tendrá 20 años cuando Obregón haya cumplido los 88 (espero que llegue). Será huérfana mucho antes de lo deseado. Y estará sola en este mundo. No parece el mejor de los planes y no parece que la madre haya reflexionado mucho sobre este particular. Tengo la sensación de que Ana Obregón, desde la muerte de su hijo, está perdida y, ahora, intenta solucionar un problema que carece de solución. Una hija no puede sustituir jamás a otro muerto. Si algo parecido ha llevado a esta mujer a tomar esta decisión (espero que no, por el bien de su hija y de ella misma) el error puede ser mayúsculo.

Ana Obregón no podría haber adoptado a un niño en España puesto que no cumple con requisitos mínimos para que se apruebe algo así con su edad. Ella ha sorteado la dificultad a golpe de talonario y, directamente, ha pagado a alguien (insisto que el perfil de las mujeres que alquilan su vientre presentan perfiles vulnerables) y listo.

Ver a Ana Obregón salir de un hospital con una niña recién nacida en brazos y en silla de ruedas (forma parte del protocolo en Estados Unidos y madre e hija salen juntas y en silla de ruedas) me ha causado estupor e inquietud. No creo que sea la mejor de las ideas la que ha tenido. Hubiera ganado más hablando con madres que han perdido un hijo y que saben que no hay solución, ni consuelo, ni recambio. En casa la hubiéramos invitado a un café y mi madre se lo hubiera contado con pelos y señales. Y yo le hubiera confesado que tuve a mi cuarta hija a los 40 y he ido renqueando desde entonces porque no puedo más, que si tuviera uno ahora con 59 me derrumbaría para siempre. Pero el camino del dinero siempre es más corto aunque el problema es que lo es porque se toman atajos y los atajos suelen ser peligrosos a más no poder.

Sea como sea, ojalá madre e hija disfruten mucho y durante el máximo de tiempo que sea posible. Y, ahora, toca que cada uno piense sobre todo esto porque es importante si es una aberración , algo normal o una bendición.