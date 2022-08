Lo de menos es la espada y la república

Que pase la espada de Bolívar y que el rey o el sursuncorda se levante o no es lo de menos, que se desee desgastar a un rey para poner una república no es tampoco relevante, aquí lo que importa es la teoría de la estupidez -que la posmodernidad ha puesto de moda- consistente en negarte a ti mismo para darle fuerza a los demás; en avergonzarte de ti mismo y con ello disminuir tu autoestima y que los demás se aprovechen de ti. Lo relevante es que un pensamiento débil, populachero y sin dignidad ni rigor se ha adueñado de gran parte de la juventud y de bravocunes tigres de papel como Pablo Iglesias.

Nosotros íbamos buscando un atajo para llegar al país de las especias y nos topamos con América. Y la conquistamos y colonizamos. Igual que serán otros los que se hagan con la luna y con Marte en el futuro y allí estarán sus banderas y habrá guerras por aquellas tierras, por hacerse con ellas y con las tierras raras que hay allí para poder en la Tierra impulsar sus tecnologías y dominarnos a los demás porque la bandera española no estará, nosotros seguiremos castigando a la ciencia con enormes exigencias burocráticas derivadas de nuestra historia de ser los idiotas de los papelitos en lugar de los listos del pragmatismo.

La burocracia es nuestro mal principal y a eliminar eso se debería haber dedicado Pablo Iglesias y el gobierno al que pertenecía, hubiera sido una tarea para fortificar España y el papel de sus universidades en el mundo. Sin embargo, qué le importa eso a este bocazas que sólo quiere escucharse a sí mismo y creer que es Lenin. Este tipo lo que hace es una labor misionera consolando al supuestamente afligido a costa de hundir los méritos de su propia nación.

¿Una república? Con esta gente una república no funcionaría, estarían todo el día discutiendo entre ellos como lo estuvo la Segunda República. Prefiero una monarquía como la inglesa a una república como la española, la de antes y la que ahora se quiere levantar. Y lo digo por el bien de la república como concepto, una república no puede estar en manos de unos individuos que no tienen base cultural ni identitaria, seríamos el hazmerreír del mundo como ya lo somos.

Inglaterra tiene su Commonwealth y en los territorios que la forman hay una autoridad que representa a su reina. No se avergüenzan de su pasado como potencia que dominó el mundo y aún domina, se fue de la UE y saldrá adelante, regrese o no; nos acoge a montones de inmigrantes jóvenes con talento porque aquí no les damos trabajo, no, aquí estamos preocupados en rendirle honores a una espada -la que se supone que fue de Bolívar- y a una idea -una república- mientras la historia nos pasa por encima.

Sí señor, nosotros conquistamos y colonizamos América toda, en colaboración con nuestro querido Portugal y con el apoyo de numerosas etnias de allí. Quien tiene la civilización, la tecnología y la estrategia adecuada, vence. Llevamos allí a Europa, la punta de lanza de la civilización humana, con todos los defectos propios de lo humano. Matamos y dimos vida hasta el punto de que los mismos que educamos e introducimos en el progreso, crecieron y nos echaron de allí, como es ley de vida histórica. Esa es una de nuestras identidades: las agallas para hacer todo eso y dejarlo allí. Nos equivocamos en darle tanto poder a la Iglesia y en no echar mucha cuenta de las revoluciones industriales, salvo precisamente los territorios españoles que se quieren marchar de España.

Asumir lo anterior críticamente es lo que hay que hacer, no pelotear a presidentes inexpertos que ahora van a vérselas con la realidad como se han visto Pablo Iglesias y Podemos, paradigmas exactos de la naturaleza humana: quisieron ser puros, iguales y conquistar o asaltar los cielos y ahora con no llegar a las manos se conforman.