Lo de Piqué y Shakira

(Carta para Suecia, dirigida a D. Alfred Nobel).

Distinguido Sr. Nobel:

Ruego encarecidamente que el próximo Premio sea otorgado a Shakira. A fuer de ser sincero, no sabría identificar por qué obra en concreto, pero entre el waka waka y su última canción, nos deja un legado que algún día será prologado por algún insigne experto.

Y como la historia de España y su guerra civil nos la han escrito los ingleses, propongo a Hugh Thomas, tan entretenido entre elogiar a Franco y la evolución del whisky escocés; o a Ian Gibson, a ver si así, conseguimos que deje de dar paraderos falsos de la tumba de aquel poeta sublime que se llamaba y aun me emociona, Federico García Lorca.

A mi Piqué nunca me gustó; yo era más de Sergio Ramos, aunque fuera palangana.

Pero confieso que nunca fui muy objetivo. En los siete años que viví en Barcelona, cada vez que iba al Nou Camp a ver al Betis, perdíamos por goleada.

Afortunadamente, hubo alguna excepción, porque bajamos a Segunda. Fue así como me hice amigo del presidente del Barcelona B, Maranges, quien siempre nos dejó ganar en el mini Estadi.

En aquellos tiempos, sonaba el waka waka antes de empezar y después nos caían cuatro o más. Vdes. me dirán que ya puestos, qué más da uno que cinco. Pues no, en todos se levantaban con igual ansia. Yo me limitaba a sonreír, entre acongojado y ahíto. Ni lagrimas me salían.

Colombianas, he conocido pocas. La mujer del pobre Manolo Santana, tan elogiada por el Emérito cuando pasaba por sus cercanías. Si acaso, alguna marbellí, de esas que se dejan hacer una barriga en alguna calentura de senectud. Pero a mí, la de Barranquilla me pone y perdónenme si les parezco machista.

Un diario inglés la situó entre las cincuenta cantantes que nunca serán olvidadas y qué razón tenía. Es la más buscada en las listas de éxitos, superando los intentos de captura de Marchena a Puigdemont. Si seguimos así, Pedro Sánchez acabará dejando el Código Penal vacío. Y entonces, ¿de qué viviremos los abogados?

Esta semana, un cliente me comentaba que su ex, cuando llamaba para hablar con sus hijos, se escuchaba la canción de fondo. No vi delito alguno, tal vez, apurando y mucho, contra la salud.

España es el país del mundo que más raperos, o artistas ha enviado a prisión, según los datos de 2.019, por delante de Irán, China o Rusia. Si a un hombre, (dícese mejor un representante del patriarcado), se le ocurriera entonar las estrofas de Shakira, seguramente se tiraría setenta y dos horas en el calabozo y cuatro añitos a la sombra.

Dios me libre de pretender que tan carismática cantante, acabe mal. Yo soy de los que se alegra de que Griñan no haya acabado en la cárcel, faltaría más. Lo primero es la salud.

Pero al hilo de todo esto, me ha venido a la memoria otra canción. Dice la leyenda que un hombre se encomendó a la brujería. Vivía precisamente donde nació Shakira. O sea, Barranquilla. Y pactó con el diablo convertirse en caimán para espiar a las mujeres que se bañaban desnudas en el río Magdalena.

Así que, Sr. Nobel. Premio para Shakira. Que suene la orquesta.

“Se va el caimán, se va el caimán...”