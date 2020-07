Lo de Sevilla no es normal

El día 20 de este mes se va a celebrar en el Hotel Triana el IX Festival Flamenco de Sevilla, un invento de la Federación de Entidades Flamencas, de la antigua directiva, presidida por José María Segovia, para meter a los amiguetes y a los artistas protegidos por esta institución. El cartel de esta edición lo dejaría confeccionado la directiva saliente, porque de otra manera no se entiende que, en lo que respecta al cante, solo haya una cantaora de Sevilla, Alicia Gil, y un guitarrista sevillano, su marido Lito Espinosa. Y eso que es para homenajear a la bailaora sevillana Cristina Hoyos, una institución del arte flamenco. Es precisamente ahora cuando tiene que reaccionar la Sevilla flamenca y apoyar a los artistas de la tierra, a los maestros que quedan y a la nueva savia que viene pidiendo sitio. Este es un festival que se hace con dinero público y, con todo el respeto debido al Capullo de Jerez, Pedro el Granaíno y Melchora Ortega, ¿es esto apropiado para homenajear a una maestra del baile como Cristina? Imaginen que homenajean en Jerez a Manuel Morao y que la mitad del cartel es sevillano o que solo van dos artistas de la tierra. Ardería la Plazuela. Pues en Sevilla no pasa nada, nos tragamos todas las chapuzas del mundo, y así estamos. Nuestra ciudad tuvo siempre un peso enorme en el arte flamenco de cara al mundo entero, como cuna de artistas y estilos que fue. En el siglo XIX, la capital andaluza era la Meca del Flamenco y todos los artistas del mundo, de este género, andaluces o no, tenían que venir a doctorarse a los cafés de Silverio o El Burrero, y más tarde al Salón Novedades. En la Alameda de Hércules, en una casa sí y en otra no vivían artistas de Cádiz, Jerez, el Puerto de Santa María o Málaga. Sevilla era un hervidero de artistas. ¿Qué es hoy nuestra ciudad en el flamenco? ¿Una Bienal que se muere poco a poco enfocada al turismo? Nos hemos quedado hasta sin maestros del cante. Solo queda, de la tierra, José el de la Tomasa y lo han dejado fuera de la Bienal. Si tenemos en cuenta el problema de los tablaos, cerrados por la pandemia, esto es desde hace años un solar desde el punto de vista flamenco. Podríamos, al menos, contar nuestra historia flamenca al mundo, pero ni eso, a pesar de la historia que tenemos. Hemos dejado morir el Festival de la Fragua de Bellavista, que era de verdad el festival flamenco de Sevilla, y en su lugar tenemos este de la Federación de Peñas, que no hay por dónde cogerlo.