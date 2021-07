El padre de Samuel, el chico de 24 años al que han asesinado en La Coruña, ha pedido que no se convierta el caso de su hijo en bandera de nadie. Me imagino que eso es clamar en el desierto. Pero, más allá del dolor de su familia y de toda la sociedad, me pregunto cuándo sacaremos la bandera de la honestidad: la Policía sigue investigando cuál fue realmente el móvil de tan horrible matanza, y me parece tan lamentable que fuera por su condición sexual o por una frívola discusión por el móvil. Vivimos en un mundo tremendo en el que cuesta llamar a las cosas por su nombre y lo más fácil es sacar tajada de cualquier desgracia.

Pero quienes nos resistimos a estos circos rápidamente improvisados sobre el dolor ajeno tenemos la responsabilidad de exigir una mínima serenidad. No sabemos por qué asesinaron a Samuel, se está tratando de averiguar, pero lo grave es que lo han asesinado.

Lo grave es que, en pleno siglo XXI, un puñado de jóvenes ha matado a otro por cualquier motivo que no debería serlo. Da igual el que fuera; vivimos en una época y en un país en el que absolutamente nada justifica un asesinato. Y cuando a alguien lo asesinan, este no muere, sino que es asesinado. Hay que subrayarlo así, con todas las letras y todo lo que ello supone, ya sea por maricón, por rojo, por pobre, por inmigrante o por cualquier otra condición que jamás debería servirles de atenuante a los asesinos, que lo son diga lo que diga toda esa gente especializada en blanquear el putrefacto fascismo de este país, y haga lo que haga toda esa otra gente especializada en abanderar cualquier causa antes de que la verdad les arruine la justificación.