Lo malo de viajar solo es que estás deseando hablar con alguien, y si encuentras a ese alguien le das mucha carga. Esta semana pasada he estado solo viajando por el sur de los Estados Unidos y, claro, cuando he pillado a alguien con quien hablar...

Estaba en Nueva Orleans en un hotel céntrico, pero una mañana cogí mi coche de alquiler y me fui al Museo de Arte, que está casi en las afueras. Luego fui más lejos a comer alitas picantes y tras las alitas debía tomar helado y me alejé aún más de la ciudad, cruzando el río. Llegué a una heladería perdida en un polígono que está rodeado por bellas casas con jardín. En la heladería tuve la suerte de que me atendiera una chica muy joven, de no más de 16 años que hablaba español. Sus hermanas, tras el mostrador, andaban por allí sentadas mirando el móvil. En la heladería, bastante amplia, no había nadie. Eran las cinco de la tarde y el público, imagino, tardaría en llegar. La chica, corta de palabras, me puso el helado y me cobró. Me senté allí en una de las mesas vacías. Ella, que tenía una actitud de enorme aburrimiento, empezó a trastear el mando de una enorme televisión que tenían a un lado de la barra. Puso Youtube y buscó a Alejandro Sanz. Pensé en esa chica en medio de la nada, aburrida, y con el único futuro de servir helados en la heladería de su padre, que había pasado por allí unos minutos antes. Me pregunté: “¿Hablo con ella o me voy sin más?”. Para irme sólo tengo que levantarme, abrir la puerta, decir adiós y su vida seguirá como siempre. Sin embargo, si hablo con ella... (Recuerden que llevaba varios días sin hablar con nadie, es lo malo de viajar solo). “Alejandro Sanz... Español. Como yo... ¿Sabes?”. Vale, no fui muy original. “Sí, ya”, dijo ella. “Yo también estoy en Youtube”, le dije. “Ah, sí”. Su cara se iluminó. “¿También eres cantante?”. “No. Soy director de orquesta. ¿Quieres buscarme?”. Toda su actitud corporal se convirtió en otra totalmente, nada de aburrimiento, interés, despertar, curiosidad. “Pon ‘Carmona’”. Lo puso. Pon “Resurrección”. Yo esperé que ya saliera completa el nombre de mi grabación. Pero no salió. “Pon M-A-H-L-E-R. Ahí está”. Mi grabación dirigiendo la 2ª Sinfonía de Gustav Mahler en la Iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla apareció. La chica se quedó ojiplática mirando esas imágenes. “¡Qué difícil, ¿no?!”, dijo. “Bueno, sí. Muchos años de estudio: 17”. Siguió admirada. Mahler sonaba en la tele. “¿Y dónde es?”, me preguntó. “En la Catedral de Sevilla, en España”. “Qué bonito”. Y se quedó allí mirando. Y empezó a mirar para todos lados como intentando compartir aquello con los que estuvieran cerca, pero no había nadie. “Ahí lo tienes. Ese es mi nombre. José Carlos Carmona. Si lo pones, saldrán muchas más cosas. Vengo de lejos, ¿eh?”. “Sí”, contestó ella. “Nunca ha entrado a esta heladería nadie tan importante”. Me sonreí. Le dije adiós y me fui. Ella se quedó allí mirando la pantalla. Ya sé que fui un vacilón, pero ella estaba allí aburrida, no parecía que pasase nada en su vida. Le aporté algo de curiosidad. Así tendría algo que contar a su familia y a sus amigos por la noche. Hoy vino un director de orquesta de Europa a la heladería...

El día anterior, iba yo paseando por un centro comercial y una chica muy bien vestida, ante la puerta de una tienda de cosméticos, me regaló una bolsita de crema hidratante. La cogí. Me dijo que entrara, que me iba a hacer una demostración. Yo llevaba seis días sin hablar con nadie y no tenía prisa así que entré a la tienda y me senté en la silla que me indicó. Empezó a explicarme en inglés a toda velocidad que tenía un producto hecho con células madres de animales (cerdos, creo que dijo) que en sólo cinco minutos daban un resultado fabuloso. Yo pensé en los vendedores de pócimas milagrosas que siempre hubo por estas latitudes del Golfo de México, y no me extrañó. Me puso y esparció una gotita por un párpado y cinco minutos después parecía que me habían pasado una plancha por el párpado, mientras el otro seguía arrugado cual sembrado de papas. El problema comenzó cuando me dijo los precios. ¡Estábamos hablando de 600 dólares! Ni loco me iba a comprar yo nada de aquello. Pero seguimos hablando porque yo llevaba seis días sin hablar con nadie. Mi inglés en cuestiones cosméticas no es muy bueno y tuvimos que hacer uso del móvil para traducir unas cuantas palabras y me reí mucho. Yo le había dejado claro que aquello se salía totalmente de mi presupuesto. Pero empezó a darme clases sobre la importancia del cuidado de la piel; yo le rebatí existencialmente: “¿Para qué quiero vivir más?” y otras perlas de esa guisa. De pronto vio que en mi móvil buscaba Netflix. “¡¿Qué haces abriendo Netflix ahora?!”. Le enseñé la película en la que trabajo como actor: El autor”. (¡Llevaba días sin hablar con nadie, sin reconocimiento ni valoración de nadie!). La vendedora se quedó patidifusa. Se ve que aunque se hagan muchas películas en Estados Unidos, no es tan fácil tocarle el párpado a un actor. Luego, como ya estaba lanzado, le enseñé mi vídeo dirigiendo la 2ª Sinfonía de Mahler. Entró en cortocircuito. Aunque supo aprovecharlo diciéndome que un actor y director que graba vídeos de conciertos debía tener un cutis suave y bien tratado. (Se lo puse a huevo).

Al final le compré una cremita por 45 dólares. No me iba a ir de vacío. Sentí como que le pagaba la conversación.

Esta mañana me he echado la crema. Hay que amortizar.

Viajar solo es un rollo. A mí no me gusta nada y ya lo sabía desde antes, pero de todo el mes y medio que llevo fuera de casa, esta va a ser la única semana sin nadie. Puedo superarlo, me digo. Y a veces hablo con alguien.

El sábado paseé por el Misisipí en un barco histórico propulsado por rueda de paleta. En uno de mis paseos me encontré con una escena de película: un muchacho, al pie de unas escaleras, se arrodillaba y le entregaba un anillo a una chica. Como llevaba el móvil en la mano, apunté y conseguí grabar la escena de la aceptación y beso (¡Tengo alma de periodista, o de cotilla!). Ellos me vieron, pero no me dijeron nada y yo me alejé para no molestar más semejante momento. Al final del viaje les esperé en la salida del barco para darle mi tarjeta y que me escribiera para pedirme el vídeo. Los felicité (llevo días sin hablar con nadie) y nos despedimos. Luego había un puesto de fotos y me ofrecieron la foto que me hicieron a la entrada ¡por 35 dólares! Yo dije que no, pero el novio se ofreció a pagármelo. Yo, a cambio, recorté una de las copias y se la di de recuerdo.

Menuda lista de tonterías. Pero esto es lo que me pasa por viajar solo.