Lo normal es lo de toda la vida

Con tanto hablar de la “nueva normalidad”, parece que el mundo va a ser totalmente distinto a como era hace tres meses. El mundo no sé, pero los que lo habitamos no es que vayamos a cambiar mucho. Ya vieron lo que pasó el domingo, que nos dejaron salir a la calle y, metámonos todos, dimos el espectáculo. Esto del coronavirus será historia en unos meses y volveremos a la normalidad. ¿Por qué no íbamos a volver? Si echamos tanto de menos todo lo que hacíamos antes del arresto domiciliario del Estado, es que era bueno. Nos han quitado la Semana Santa y la Feria, que para un sevillano es como si nos arrancaran un órgano vital. Pues el próximo año tendremos Semana Santa y Feria y el que pueda las disfrutará como nunca.

Hay que volver a la normalidad, claro, porque es nuestra gran obra. Todo eso que tanto echamos de menos lo hemos creado nosotros y lo cierto es que nos han hecho muy felices hasta ahora. Por tanto, cambiar, ¿para qué? Podemos ser más solidarios, mirar más por la Naturaleza, ser menos egoístas y, en general, mejores personas en todos los aspectos. Podemos intentarlo, cómo no. Pero el Gobierno, todos los gobiernos de España, tienen la obligación de devolvernos nuestra vida, la de hace solo unos meses. Eso de la “nueva normalidad”, me suena a que nos van a joder vivos y, en cualquier caso, me gustaría que nos pidieran permiso antes de que nos despertemos una mañana y veamos que estamos como en otro planeta. Que eso lo decidan dos tipos como Sánchez e Iglesias, sinceramente, me pone de mala leche.

Me pasó lo mismo cuando Alfonso Guerra dijo aquello de que a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió, y seguimos igual o peor que entonces. Puedo estar de acuerdo en que necesitamos cambiar cosas para mejorar, pero tanto como para inaugurar una “nueva normalidad”, como que no. No me fío ni un pelo de estos que nos gobiernan ahora, como no me fiaba tampoco de los de años atrás. Por ejemplo, de Felipe González, que ya ven cómo es su nueva normalidad. Así que vamos a llevarnos bien y déjense de propuestas de un mundo mejor, porque los seres humanos seguimos viviendo como hace mil años, solo que ahora tenemos un móvil, un ordenador en casa y tiempo para decir gilipolleces en Facebook. Lo normal es lo de toda la vida, esos zapatos viejos con los que tan cómodos vamos.