¡Lo que mueven las ganas!

Durante esta semana de Feria se ha puesto de manifiesto el transformador efecto del ánimo: por pocas horas de sueño que lleves en el cuerpo, la voz casi que ni te sube por la garganta y aunque de tiritas vayas hasta las cejas ¡aquí no hay queja! Pues la entusiasmante moraleja es que cuando hay ganas, ¡ganas!, esto es, cuando el físico no puede más pero el ánimo está pletórico, ¡consigues logros históricos!

Pero... Y esto, ¿por qué será? Nuestra mente es “muy cuca” y nos llena con la gasolina de la motivación para que estemos dispuestos a pasar a la acción (incluso cuando el cuerpo no está precisamente en “modo on”) o como decía mi madre “sarna con gusto no pica”, porque cuando la mente proyecta en tu cabeza “lo bien que te lo has pasao” y esa voz interior te grita “¡qué te quiten lo bailao!”, ¡las fuerzas se multiplican!

La humanidad del celebrar