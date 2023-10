Lo que se da no se quita

Cuando hace muchos años fui nombrado Hijo Adoptivo de Palomares del Río, el pueblo donde me crié, el nombramiento conllevaba una calle en el pueblo, pero nunca más se supo. Ese mismo día fueron nombrados Hijos Predilectos Murillo y el Pancho, dos vecinos de la localidad que destacaron por su labor en favor de los palomareños en distintos campos, y tienen sus calles. Difícilmente aceptaría un homenaje de este tipo, porque te acostumbras a ver el azulejo y cuando menos te lo esperas hay un cambio político en el Ayuntamiento, un concejal te llama facha o rojo en un bar y adiós a la calle y al azulejo. España es un país cainita. Estos días hay algo de polémica porque el Ayuntamiento de Sevilla, que le puso el nombre de la escritora madrileña Almudena Grandes a un premio de narrativa social, se lo va a quitar ahora. Es lamentable lo que están haciendo con esta escritora por sus ideas políticas. Recuerden cuando le rotularon una calle en nuestra ciudad a la actriz Pilar Bardem y luego se la quitaron. Seguramente es algo que pasará en otros países, pero es terrible que suceda, lo que demuestra la clase de país que somos, siempre enfrentados por las ideologías, la religión o el fútbol.

No soy lector de Almudena Grandes y, por tanto, no está entre mis gustos literarios. Tampoco la he criticado nunca por nada. Digamos que me importa poco esta mujer, pero no hay derecho a que después de muerta sea motivo de polémica por lo que le dan o por lo le quitan en su ciudad natal o fuera de ella. Que fuera comunista no es motivo para que su memoria sea pisoteada constantemente. Pero es que nuestro país no es de más carnes. Esto te puede pasar también por ser de derechas, creyente o ateo. Las cosas que le han hecho al poeta gaditano José María Pemán, por poner un ejemplo. Un día casi me pegan en una peña flamenca por recitar su poema de Don Antonio Chacón, hablando del genio jerezano. “No sé si es copla gitana o si es refrán español...”, una joya poética. “¿Pero usted no era comunista?”, me preguntaron con deseos de fusilarme. En esos años no sabía qué era ser facha o rojo, sinceramente. Pero ahora que lo sé –o eso creo–, me importa también un bledo si un escritor o un poeta son de una ideología u otra, si me gusta cómo escribían. Que Almudena Grandes fue una gran narradora está fuera de toda duda, como que tuvo siempre un compromiso social importante. Cuando le pusieron su nombre a un premio de narrativa social en Sevilla, sería por algo.

Quitárselo ahora, por el cambio político en el Ayuntamiento, es una catetada y una injusticia. Pero esto es España, un país donde por joderte hasta lo pueden hacer después de muerto.