Lora del Río se convierte en centro internacional de escultores

El Ayuntamiento de Lora del Río, a través de la Concejalía de Cultura, informa que, una vez finalizado el periodo de inscripción, 36 artistas de todo el mundo han presentado un total 53 proyectos para el I Simposio Bienal de Escultura; Lora: Pueblo Museo, enmarcado en uno de proyecto general que quiere convertir a Lora del Río en un museo al aire libre fusionando el arte y la cultura, con el objetivo de ir transformando, a lo largo de los años, el entorno de la villa. La procedencia de los artistas -todos con una importante trayectoria profesional internacional- que han presentado sus proyectos son: España (10), Bielorrusia, Polonia, Bulgaria, Japón, Turquía, Argentina, Rumanía, Serbia, Macedonia, Chile, Rusia, Alemania, Italia, Perú, República Dominicana e Israel. A partir de este momento, una Comisión Técnica decidirá qué 5 proyectos se van a ejecutar finalmente el próximo mes de septiembre en el Paseo Kevin López; de Lora del Río, proyectos con la temática Lora del Río y el Guadalquivir. Este Simposio quiere convertirse en un encuentro bianual para acercar la disciplina artística de la escultura a la comunidad local, superando los espacios formales para el arte y llevándola a una dimensión publica y cercana con la gente, sobre la base del trabajo in situ, siendo los trabajos realizados frente al público y sometidos a su observación directa. Asimismo, se pretende promover la convivencia profesional y humana de sus participantes pues los escultores comparten áreas comunes de residencia, alimentación y esparcimiento durante las dos semanas que dura el Simposio, pero además se integran a espacios colectivos de trabajo, facilitándose el intercambio de conocimientos y opiniones frente a las propuestas de cada escultor. Con este proyecto se busca incorporar obras escultóricas al paisaje urbano de la localidad con la pretensión de acercar el arte a los habitantes de Lora del Río y sus visitantes, como también permitir el embellecimiento y la transformación de la localidad. En esta primera edición, han sido admitidos proyectos de todas las técnicas y procedimientos, así́ como todas las corrientes o tendencias estéticas, pero con la particularidad de que estén realizadas con materiales de reciclaje no efímeros (deshechos de metal, madera o plásticos, neumáticos, herramientas, piezas de coches, electrodomésticos, juguetes antiguos, cadenas, latas o cualquier otro tipo de envases. Una cita donde toda la población de Lora del Rio y sy ayuntamiento se vuelca, no podemos que olvidar que el nombre de este municipio suena en los rincones más recónditos del planeta.