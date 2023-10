Los 99 latigazos que esperan a Cristiano Ronaldo en Irán

Durante el viaje del Al Nassr de Arabia Saudí para enfrentarse al Persépolis de Irán en la Champions asiática (encuentro que ganó el equipo de Cristiano Ronaldo por 0-2), una reconocida artista iraní, Fatemeh Hamami; artista que sufre una parálisis corporal del 85 por ciento; quiso entregar al portugués dos dibujos firmados por ella misma y pintados con los pies. Cristiano Ronaldo, en muestra de agradecimiento con Fatemeh, le abrazó y le besó en la frente. Esto no debería ser noticia, pero hablamos de Irán y de un código penal que tiene poco que ver con los de países occidentales. Estos gestos de Ronaldo son equiparados con el adulterio y la pena a la que se enfrenta el futbolista, si algún día vuelve por Irán, es recibir 99 latigazos. También es cierto que el juez que instruye el caso (claro, es que esto es un caso en Irán) puede considerar que los hechos no son punibles y dejar sin efecto la condena; y si la artista y el futbolista muestran arrepentimiento, puede suceder lo mismo.

En fin, en Occidente esto nos parece un disparate. Pero es lo que hay en los países que mezclan Estado y religión hasta que ambas cosas se confunden, en los países en los que el fanatismo está claramente enfrentado al pragmatismo, al pluralismo o a la tolerancia (esto decía Amos Oz en su ensayo ‘Contra el fanatismo’ (Siruela, 2003), un libro que hoy más que nunca, deberían de leer millones de personas que andan perdidas entre opiniones sin criterio, titulares desquiciados y una manipulación de todas las partes que avergüenzan a cualquiera.

La buena noticia es que Fatemeh Hamami se ha hecho famosa y sus dibujos realistas se han podido ver en el mundo entero. La mala es que todo esto que cuento se quedará en anécdota mientras que los casos domésticos serán castigados sin piedad, sin que nadie se haga eco en la prensa.

Cristiano Ronaldo en un gesto de bondad y agradecimiento ha metido en un lío a una artista que ama pintar y, por lo que se ve, el mundo del fútbol y a sus estrellas. Uno ya no sabe cómo acertar, estará pensando el futbolista que, si hubiera negado el saludo a la artista, estaría siendo despellejado en Occidente por arrogante y chulo.

Y es que no nos entra en la cabeza que las cosas no son buenas o malas, bonitas o feas, o imprescindibles o innecesarias. Hay que cambiar esas oes por la y. Así la cosa se comprende mejor y no nos metemos en terrenos convertidos en campos de minas mortales.