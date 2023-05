Los andaluces, que estamos hartos de haber sobrellevado el injusto peso de una historia estereotipada construida desde el Norte, no necesitamos una ortografía particular porque ya tenemos la del castellano, que es nuestra lengua. Fue un andaluz quien redactó la primera gramática del castellano. Nació en Lebrija y se llamaba Antonio. Como cualquier lengua, el castellano que se habla en Andalucía -como ocurre en Extremadura, en Aragón o en Chile- tiene muchas variedades. Muchos acentos, un léxico variadísimo y un tono por el que se nos distingue a los de Sevilla y a los de Almería, por ejemplo. También hablan distinto los de Utrera y los de Casariche, sin ir más lejos, y, si me apuran, los de Bellavista y los de El Cerro del Águila. No hace falta más que darse una vuelta. Ocurre como en todas partes en el mundo, ni más ni menos. Una cosa es hablar y otra escribir.

Los andaluces no necesitamos una ortografía, ni que se sigan riendo de nosotros, ni políticos inútiles que se dedican a vivir del cuento, sino la dignidad que nos iría creciendo con un aumento responsable del rigor en todo lo que hacemos con la voluntad de hacerlo lo mejor posible. Hablar ya sabemos. Y a escribir se aprende en la escuela, y tomando como modelo a los mejores escritores. Las demás monsergas, tan antiguas, van sobrando, pero salen a flote campaña tras campaña. Supongo que quienes las ponen de moda, tan recurrentemente, tienen la conciencia de que en nuestra tierra solo hay que echar la caña y esperar que piquen, como si no hubiera problemas más acuciantes y profundos que el de hacernos con una ortografía que nos impongan, desde criterios sin gracia que pretenden ser hilarantes, una manera ridícula de escribir. Una manera chistosa, otra vez estereotipada –es decir, inventada-, burlesca, irrespetuosa, violenta, de imponernos desde no sé dónde cómo tenemos que parodiarnos a nosotros mismos cuando ponemos por escrito lo que decimos perfectamente en nuestro acento.

Todo el mundo tiene acento, en todo el mundo, y cada cual escribe con corrección, propiedad y la máxima exquisitez posible en su lengua materna. Escribir en nuestro idioma –mientras pensamos con nuestro acento- nos ayuda a agudizar lo que pensamos. Nuestra lengua materna es el castellano, al que a algunos, con argumento, les gusta llamar español. Lo del castellano o español es otro debate, entre historicista, lingüístico y político que puede tener sentido. Pero hablar de nuestra modalidad andaluza –del castellano o del español- como una lengua que pretenda tener su propia ortografía no solo es una ridiculez, sino una ordinariez contra la que debemos mantenernos firmes no por un capricho filológico, sino por una cuestión de dignidad patria.

Los peores cómplices del desprecio a los andaluces no los tenemos en Madrid –y ya pasaron todos los romanticismos europeos-, sino dentro de Andalucía, donde, no contentos con haber desperdiciado cualquier posibilidad de tener voz y voto en la capital del reino para conseguir mejoras socioeconómicas, asistenciales, laborales y por supuesto culturales, ahora vuelven a querer construir la casa por el tejado. En andaluz hay muchas formas de decirles que se vayan por donde vinieron, pero me las voy a ahorrar porque aquí estoy escribiendo y yo sí confío en la inteligencia de todos mis lectores, andaluces o no.