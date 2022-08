Los castigadores castigados

Hoy no voy a tratar sobre el ficus de Triana, ya le he rezado los responsos correspondientes a la vista de que el sacerdote de San Jacinto parece que ha estado a punto de entonar un aleluya si no llega a ser por la Justicia. Hay otros cerebros defendiéndolo en nombre de la cristiandad, los que no estamos amarrados a nada que no sea el librepensamiento no podemos detenernos en más ficus mientras el mundo está girando en una dirección apasionante.

Esa dirección nos está marcando un nuevo horizonte cuyo punto de inflexión está siendo la guerra en la que Rusia se está defendiendo de nuestra agresión ancestral incluso después de haber derrotado al comunismo. O tal vez por eso, acaso nos venía mejor un diablo explícito que uno con elecciones al que hemos debido llamar autócrata para diferenciarlo de nuestra democracia que por supuesto ha debido castigar al hereje.

El castigo ha impulsado el avance de un mundo distinto, más apasionante aún que el bipolar USA-URSS y como ustedes comprenderán no voy a estar largando de un ficus, de un cura y del ayuntamiento, etc., mientras el planeta se mueve bajo mis pies. Ya habrá tiempo para eso cuando esté aburrido. Conste que en este asunto del árbol que se va a cargar a todo un templo estoy de parte de los que se han subido en él a ver qué podían hacer aunque en otros asuntos este personal se haya subido a un guindo.

Resulta que la España castigadora –según orden de USA- ha importado este año más gas licuado en barco que en todo 2021. Y es un gas más caro. ¿De dónde nos llega en buena medida? Acertaron: de USA. Es más caro porque desembarca en estado líquido en grades embarcaciones y hay que someterlo a un tratamiento para que vuelva a ser gas. Gran negocio ése el de pelearnos con Argelia, si bien parece que el rey de Marruecos –que tiene el móvil de Sánchez con todos sus secretos-, sujeta un poco más a esos súbditos a los que tiene en plan harapiento. Y lo hará hasta que él quiera, no hasta que quiera España.

También USA se encuentra en una especie de guerra civil larvada, con su lobby y todo que pretende descabalgar al Papa por moderno mientras que en Alemania otros anti-papas lo quieren hacer por todo lo contrario: por antiguo, por no haberse contagiado del todo con el virus posmoderno.

En América Latina los seis países más avanzados están en manos de la izquierda. Bueno, cinco ya lo están: México, Argentina, Colombia, Chile, Perú. Y uno lo estará: Brasil. No olvidemos a Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Cuba. ¿A quiénes se están acercando? A China, Ecuador sobre todo. ¿Y a quién más? A Rusia. En el XIX perdimos las colonias, en el XXI perdimos a unos hermanos, a unos hijos, lo que deseen. Los hemos sustituido por Netflix, Instagram, La guerra de las galaxias y Juego de tronos.

¿Y Afganistán? ¿Con quién está en proceso de alianza comercial aunque sea en plan intercambio, por el momento? Con Rusia. ¿Quién está arrimándose a Rusia y Rusia a ella? Turquía, que es de la OTAN. ¿Quién puede articular a todos estos países? Rusia y la ruta de la seda de China.

El tronco del ficus puede esperar, tengo que bajar de él y centrarme una vez más en el planeta tierra que promete un futuro interesantísimo.