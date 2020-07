Los cisnes del Parque de los Príncipes

Había dos cisnes en el Parque de los Príncipes, en Sevilla. Majestuosos y elegantes, siempre juntos, se deslizaban por las aguas del estanque sin apenas moverlas, sin apenas sentirse. Nunca se mezclaban con los patos, dejaban muy clara su jerarquía, el pueblo allí, ellos aquí. Eran elitistas, algo que se suele tomar en sentido despectivo y peyorativo, yo mismo lo hacía hace décadas, pero ahora la elite me parece natural, justa y necesaria. Élite no sólo es igual a dinero y posición, se puede ser de la élite y analfabeto o autodidacta y se puede ser un gañán y un delincuente con títulos nobiliarios, cuentas corrientes muy elevadas y estudios universitarios.

En los inicios de los años 80 del siglo XX que en paz descanse, yo era responsable de comunicación de una institución pública -de la Junta- que se llamaba SOPREA (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía). Su sede estaba en una planta alta del Edificio Urbis, justo enfrente del Parque de los Príncipes. Me habían asignado un señor despacho, con amplia ventana, moquetado en rojo, resalto este detalle para dejar claro que a mí las moquetas me importan tres leches, ahora tengo uno pequeñito, sin ventana, en la universidad y estoy más a gusto.

Mi despacho me ofrecía una vista seductora. Cuando me encontraba demasiado estresado me levantaba de mi poltronita y me iba a la ventana a intentar relajarme mirando uno de los paisajes relativamente desconocidos pero maravillosos que posee Sevilla: las jacarandas del Parque de los Príncipes cuando en primavera se visten de morado. Vistas desde lo alto son como un cálido manto sobre el que dan ganas de reposar.

A veces me apetecía salir de la sede y bajaba a pasear un rato por el parque. Se piensa mejor así. Y allí estaban ellos, los cisnes, blancos, como debe ser, aunque como se sabe hay cisnes negros, pero no son comunes por aquí. Salvo excepciones como en el Parque del Retiro, en Madrid, lo normal es que estén lejos, por Australia y otros lugares. Tenemos a un señor libanés llamado Nassim Nicholas Taleb -nacionalizado estadounidense- que se inventó una Teoría del Cisne Negro y la aplicó a sucesos inesperados como la pandemia de gripe española; algunos la han querido aplicar al Covid-19 pero el interesado dice que no porque era previsible. Es un autor interesante, su libro The Black Swan (El Cisne Negro) fue un gran best-seller y algunos lo consideran profético en relación con la crisis de 2008.

Los cisnes sirven además para explicar la Teoría de la Falsación de Karl Popper, cada vez que me enfrentaba a ella con motivo de la elaboración de mi tesis doctoral, entre 1989 y 1994, y luego para escribir mi libro La telaraña mediática (2010), me acordaba de los cisnes del Parque de los Príncipes. Pero, tranquilos que no me voy a enrollar con Popper y su teoría.

El caso es que me detenía un rato a mirar el distinguido deambular de aquella pareja palmípeda que es lo que eran a pesar de sus largos, míticos y nobiliarios cuellos. Me sosegaban y pensaba mejor. Evidentemente, aquel paseo no era lo habitual en mí, sólo sucedía de cuando en vez, y un día que lo repetí observé que los cines ya no estaban. Le pregunté a un empleado del parque que andaba por allí y me dijo que alguien los había matado a plomillazos. “¿A plomillazos?”. “Sí señor, con una escopeta de plomillos”. “¿Y cuántos tiros les ha tenido que dar con el tamaño de sus cabezas y de sus cuerpos?” -pregunté-.

No salía de mi asombro, me fui sin creerme aquello y aún no me lo creo ni quise saber nada más porque, fuera como fuera, el caso es que le quitaron al parque uno de sus mejores símbolos y referentes. Desde entonces -repito, primeros años de la década de los 80-, desde que desaparecieron los largos cuellos y las cabezas de aquellos cisnes blancos y señoriales, y aunque hayan podido haber otros, ese estanque no levanta cabeza, suele estar abandonado, sucio, se limpia hoy, se ensucia mañana. Es la maldición de los cisnes del Parque de los Príncipes.