La invasión, el ataque de Rusia a Ucrania se puede complicar bastante esta semana y el asunto pinta mal porque Putin no se va a echar atrás, salvo que Ucrania se entregue y eso no va a pasar porque los ucranianos están dispuestos a morir para defender la soberanía de su país. Empieza a haber una lluvia de adhesiones desde todo el mundo, aunque Europa esté jugando por el momento a dar y a no dar. Putin pensaba que la invasión sería coser y cantar, pero se le puede atragantar y un majara como él es imprevisible. Si hay que emplearse a fondo y matar de hambre a su país, lo hará. España está teniendo temple por el momento, pero ya veremos qué ocurre cuando la situación obligue a la OTAN a intervenir militarmente. Si siguen muriendo civiles y hay una carnicería, el mundo no podrá quedarse al margen porque Europa dejaría de tener sentido y el mundo también. Hoy es Ucrania y mañana podemos ser nosotros, porque siempre habrá un demente con poder dispuesto a usarlo. No bastará con mandarles dinero, comida, medicinas y mantas a los ucranianos. Habrá que mandarles armas para que se defiendan ellos, porque los cojones ya los tienen y bien gordos. La verdad es que hay que verse en la situación de tener que separarte de tus hijos y empuñar un fusil para defender a tu país, tu casa y a tus propios hijos. El Gobierno español está respondiendo, pero a la hora de la verdad encontrará impedimentos en el Consejo de Ministros, en sus ministros de Unidas Podemos. Y será entonces cuando habrá que acordarse de la anécdota del padre de Manolo Caracol, Manuel Ortega El del Bulto, cuando dijo aquello de “Los cojones, en Despeñaperros”, porque un camión le vaciló en un paso de peatones de la Resolana. Como español me decepcionaría bastante que España no diera los veinte reales del duro si los ucranianos nos necesitaran para ganarle esta pelea al invasor. Los socios de Sánchez en el Gobierno no están de acuerdo con que Europa envíe armas a Ucrania, por aquello de la paz, sino en que se apure la posibilidad diplomática. Tan guerrilleros, y tan diplomáticos a la vez. Pues el encontronazo bélico con Rusia será inevitable, si no ahora, mañana o dentro de diez años. Así que, los cojones, en Despeñaperros.