Los culebrones en la vida real

En el programa de Juan y Medio de Canal Sur TV apareció el otro día un nuevo culebrón real protagonizado por una señora latinoamericana que había vivido entre Venezuela y Colombia con toda clase de peripecias cotidianas como embarazos no deseados, parejas posesivas, otras que mostraban una personalidad antes y después del matrimonio, embarazos escondidos, abandonos en la estacada... yo qué sé, toda una serie de “aventuras” que dan lugar a una telenovela o a una película cuyos contenidos a veces cuesta trabajo creer a un habitante occidental aunque aquí también cuezan habas y cada vez más.

Quienes hemos cruzado el charco multitud de veces no nos extrañamos de nada de eso. Si yo en lugar de profesor y estudioso de la comunicación y el ser humano desde posiciones sociofilosóficas hubiera sido novelista, América Latina me habría servido como un filón inagotable de historias. En lugar de utilizarlas para la creación literaria las he tenido en cuenta para pensar sobre el sentido de la naturaleza humana y tratar en abstracto el tema, sin nombres, sólo basándome en los hechos para intentar explicarme sus significados más profundos. Es algo mucho menos comercial que convertirlo todo en relatos y novelas, algo para lo que no sirvo ni me interesa, no está entre mis preferencias la fabulación sino la cognición pura y dura.

La verdad supera a las ficciones de las telenovelas. La historia que más se me quedó en la cabeza fue el asesinato de un señor por parte del narco. Como suele ser habitual, el finado estaba metido en la cosa y hay ajustes de cuentas a menudo. Le asestaron una balacera y al otro mundo. El caso es que el asesino conocía a la viuda que quedó no sólo desconsolada sino sin un céntimo. Y he aquí que el asesino se presenta en su casa, le confiesa que no le ha sido fácil matar al marido, que lo perdone, al tiempo que le ofrece una considerable cantidad de dinero como “paga de viudedad”. Esto ya es asombroso y más asombroso todavía es que la señora aceptara el ofrecimiento. Habría que saber exactamente todas las circunstancias de la historia para podérsela explicar, algo que entra ya en la investigación donde uno puede meterse en camisa de once varas.

Tuve una amiga cuyo novio desapareció un día y nunca más se supo. Ni se encontró su cuerpo, como estaba relacionado con la policía pudo ser otra víctima del narco. Esto es algo bastante normal en Latinoamérica. La novia no tenía ni idea de una posible vida oculta o paralela del desaparecido. Me contaron de otro conocido que vino a Sevilla que yendo por la calle de su ciudad latinoamericana se encontró con una amiga que llevaba de la mano un niño de escasos años. Se enteró entonces que era suyo. La mujer se lo había callado, tampoco es esto extraño, la mujer latinoamericana es muy corajuda y brava, he visto a hombres por fuera que por dentro son niños, el matriarcado está muy extendido, la misma señora que entrevistó Juan y Medio reconoció que en su casa se hacía lo que su abuela decía.

Yo creo que las dependencias emocionales de los varones respecto de las madres están muy extendidas en América Latina y, por cierto, en España, cada vez más. La festividad latinoamericana de la madre va más allá del amor para entrar en la adoración y en la aplicación del buenismo a la madre, haga lo que haga. El comportamiento hacia el padre puede ser el opuesto.

En Miami la vida de cada hispano lleva consigo una novela de idas y venidas, de dramas en varios países, de madres de aquí y padres de allá. Basta con sentarse en un bar y preguntar al camarero que él ya se explaya y te lo explica casi todo. Es curioso que la Iglesia católica haya tenido tanto protagonismo en Hispanoamérica, América Latina o Iberoamérica, como deseen ustedes llamar a aquellas tierras. Porque por lo que he comprobado, la generalidad de sus habitantes, a pesar de llenar los templos, actúa en sentido contrario a los mandatos de esta religión. Y es que una cosa es lo que se desea y otra lo que se concreta en la realidad. La multiculturalidad es lo que tiene.