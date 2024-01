Los cumpleaños en Facebook

Hasta hace algunos lustros, lo de los cumpleaños se quedaba en casa o en el bar con la familia y los amiguetes. Te regalaban un estuche de colonia, desodorante y espuma de afeitar, y poco más. Al día siguiente ya no había rastro del festejo familiar. Desde que existen las redes sociales, lo de los cumples es una pasada porque recibes miles de mensajes de amigos, familiares o seguidores de Facebook. Si son felicitaciones públicas en tu muro, por la noche das las gracias a todos públicamente y listo. Pero el problema empieza cuando recibes cientos o miles de mensajes privados a través de WhatsApp, Messenger, correos electrónicos, etc. Mi récord está en unos seis mil mensajes. Todavía estoy contestando felicitaciones del cumpleaños del pasado año y en primavera, más o menos, empezaré a contestar las de este año, que son cientos y cientos. Lo ideal es hacer una plantilla: “Gracias, Feliz Año Nuevo”, pero como no puedes contestar a todos hasta la primavera, queda mejor lo de “Buen verano”. Sinceramente, es bonito que tantas personas se acuerden de felicitarte, pero cuando tienes treinta o cuarenta años. Cuando cumples sesenta y tantos, es otra historia, porque cientos o miles de personas te recuerdan que vas ya para el garaje. Una felicitación de ayer mismo: “Felicidades, Manuel, abríguese bien”. Eso no te lo dicen con veinte o treinta años, sino más bien de esta manera, como hace dos décadas: “Felicidades, mamón, ya me dices dónde nos vamos a emborrachar”. O sea, que si hace cuarenta años o más, lo de los cumples era bonito, ahora es poco menos que un calvario. Porque, claro, si te felicitan y no contestas para dar las gracias, un día te ven por la calle y te ponen la cara colorada: “Adiós, señorito; siempre ha habido ricos y pobres”. En el gran libro de la vida, cada cumpleaños era un capítulo, hasta que llegaron las redes sociales y los convirtieron en las obras completas de don Ramón Pérez de Ayala. No obstante, mil gracias. En serio.