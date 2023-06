Los delitos contra la orientación sexual suben como la espuma. Los Palacios apoyan el colectivo

En este país nuestro con un grado de crispación mas alto de lo habitual nos preparamos para la fiesta del día del orgullo. Tras estos días lamentablemente tendremos que leer y escuchar noticias de una gran mayoría que no aceptan todo esto y que desgraciadamente cada año es mas alta. ¿Tienen algunos partidos políticos la culpa?, o se aprovechan de que estos partidos le dan la razón? Los Palacios y Villafranca, como miembro de la Red de Municipios Orgullosos, ha diseñado, a través de la Delegación Municipal de Igualdad en colaboración con la Delegación de Cultura, una interesante programación con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT que se celebra el 28 de junio. La primera de las propuestas, una charla-coloquio sobre el movimiento LGTBI, tuvo lugar anoche en la Plaza de la Almazara, a cargo de la histórica activista de los Derechos LGTBI y presidenta de la Federación de Plataformas Trans, Mar Cambrollé, y de Miriam Estévez, psicóloga especialista en perspectiva de género y diversidad sexual. En estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, donde los propios partidos políticos de derechas coaligadas están eliminando las concejalías de Igualdad en diferentes ayuntamientos, donde los delitos de odio contra orientación sexual de género han ascendido, siendo 277 en 2020 y 466 en 2021. En cuanto a la programación enfocada en el Día Internacional del Orgullo LGTBI, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha volcado toda su energía para darle la importancia que merece”. Parejo aludió también al “nuevo proyecto” impulsado “con entusiasmo” por palaciegos y enfocado en “ayudar y acoger a un sector de la población como será la próxima creación de una asociación LGTBI que ya está dando sus primeros pasos firmes, con unos ideales claros” y la que “le tiendo la mano para todo lo que pueda necesitar. En la conferencia sobre “Memoria Histórica del colectivo LGTBI“se dijo que un pueblo sin memoria, una comunidad sin memoria está condenada a cometer los mismo horrores y errores del pasado, por eso es necesario saber de dónde venimos para, desde donde estamos, no retroceder ni un paso. Recordemos que, en España del movimiento por la libertad sexual con la implantación de la Ley de Peligrosidad Social en 1970, que venía a modificar la Ley de Vagos y Maleantes de 1954, y que con la que las personas que tenían una orientación distinta a la heterosexual, o una expresión o identidad de género, eran considerados delincuentes. Una ley especial” que se saltaba cualquier atisbo de lo que es un Estado de Derecho y por la cual no se tenía derecho a un abogado, a un juicio, y dejaba a las personas que diferían solo a merced del criterio del juez. Uno de los ponentes en la mesa celebrada en Los Palacios, conto como vivió todo hace años: me quitaron tanto que me quitaron hasta el miedo”, sobre el acrónimo LGTBI que nace con una intención inclusiva “para no dejar ninguna realidad fuera”, pero que ha funcionado también como una “trampa de invisibilidad para la gente más vulnerable del colectivo LGTBIQ+” como son las personas trans, a las que abogó por nombrar porque “lo que no se nombra no existe y lo que no existe, no tiene derechos. También las discriminaciones que no se nombran por su nombre, tampoco se pueden combatir”.