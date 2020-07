Los destructores ocultos

Una lectora me escribió hace unos días diciéndome que ella conoció y disfrutó con la vista de aquellos dos grandes edificios derribados en pleno corazón de Sevilla: el Palacio de los Sánchez-Dalp, en el Duque (hoy El Corte Inglés), y el Teatro San Fernando, en la calle Tetuán (hoy C&A). Se lamenta por supuesto de aquellas barbaridades y me apunta que se deberían publicar los nombres de los responsables en la prensa pero que no se hace tal vez porque los medios no están por la labor.

No anda muy equivocada mi comunicante. Verán ustedes: existen unas materias complementarias tan indispensables como saber leer y escribir. Se trata de la Educomunicación -desde el colegio- y de la Alfabetización Mediática (para todas las edades). Son aspectos claves en la vida actual que se encuentran escasamente desarrollados. Sin embargo, su impulso podría suponer una gran mejora de la democracia a la que los lectores que me siguen saben que pongo en solfa en cuanto tengo ocasión.

Los mensajes de la comunicación son los vehículos principales con los que los ciudadanos se informan y se forman y, sobre todo, se entretienen. En función de ellos votan la mayoría de las personas que acuden a las urnas. Por tanto, debemos conocer el significado de esos mensajes, lo que esconden detrás, y todo eso posee un punto de partida concretado en una pregunta: ¿Quién me está hablando? ¿Quién es esta persona o esta institución o este diario, radio, TV, web o youtuber que me habla? ¿Hay alguien o algo tras ella o él? ¿Cuál es su trayectoria vital, sus intereses, empezando por mí mismo, que ahora les envío este texto?

Hay 6 Pes que determinan el trabajo del periodismo: Propiedad del medio, Publicidad, Política, Producción de la noticia, Públicos y Periodismo. Para contestar en pocas palabras a lo que me pregunta mi receptora le diré que las conexiones de la Propiedad con sectores del Poder y de la Política, así como el hecho de no morder la mano que da de comer (Publicidad) inciden en que una información se silencie o se enfoque de una forma o de otra para que sus Públicos reciban los enfoques que están esperando, casi siempre parciales. Esto quiere decir que el Periodismo obstaculiza al propio Periodismo como una labor intelectual y de formación no doctrinaria, pero lo hace no exclusivamente por su culpa sino porque estamos ante empresas que les dan a sus clientes aquello que más les agrada y ahora mediante técnicas innovadoras de Producción de la noticia que dedican más interés al continente que al contenido.

Todo esto debe ser aprendido desde la infancia para que cuando el humano crezca sea más exigente con la comunicación. Con todo, probablemente resulte bastante inútil porque la gente en general desea no complicarse la vida, sino que se lo den casi todo hecho. Sin embargo, puede surgir una minoría que lo asuma y obligue a mejorar algo las cosas, la democracia, en suma.

La tarea de profundizar en determinados asuntos como en el de los bárbaros ocultos que permitieron y permiten tantos atentados contra el patrimonio de Sevilla puede significar para un medio traspasar líneas rojas que no desea traspasar por su propia supervivencia. De todas formas, en cuanto a los dos ejemplos que nos ocupan, más vale quedarse con los hechos y tomar nota para no repetirlos. Conste que los ciudadanos poseemos mucho más poder que el que nos otorgan las urnas; si nos dedicáramos a implicarnos más y criticar menos otro gallo cantaría. Ya les conté que mi profesor de literatura de COU, el escritor y periodista José Luis Ortiz de Lanzagorta, decidió no entrar nunca en El Corte Inglés del Duque en protesta por el derribo del palacio de los Sánchez-Dalp y yo seguí su ejemplo cuando demolieron el Teatro San Fernando para levantar C&A. La ciudadanía organizada y con las cosas claras contiene una gran cantidad de energía, lo que ocurre es que creo que nos cuesta mucho renunciar a lo que mi colega el profesor José Manuel Pérez Tornero, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, llama “seducción de la opulencia”, en esta sociedad de consumo. Por ahora, ese factor es más fuerte que nuestro deber de ciudadanos demócratas.