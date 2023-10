Los dos delanteros “machistas” del Betis

El Betis empieza a ser el rey del empate, por eso empató también en el Coliseum ex Alfonso Pérez Muñoz. Pellegrini es un santo varón y barón, ese hombre debe estar aguantando carros y carretas con el desaguisado que le han formado en el equipo entre ventas y lesiones sin recambios y renovaciones que no llegan. La globalización del fútbol, paradójicamente, está alejando al llamado deporte rey del público. Un estadio puede estar lleno y no por eso rebosa por fuerza cariño y apego emocional a unos colores. Ahora todo es fugaz y no da ni tiempo a cantar aquello de “qué bonitos son los goles de Alfonsito”. Sí que eran bonitos y numerosos como lo eran los del 24, Rubén Castro.

A ambos les han afectado las mujeres, aunque por diferentes causas y, todo hay que decirlo, las dos mujeres que han “atacado” a los delanteros del Betis se han sentido heridas y atacadas por ellos. Una personalmente -la expareja de Rubén Castro- y la otra en su condición de mujer feminista: la alcaldesa de Getafe que ha dejado sin nombre al que fuera Coliseum Alfonso Pérez Muñoz.

Rubén Castro salió airoso de los trances judiciales a los que fue sometido. Sin embargo, la mancha le persigue. Alfonso expresó su opinión y se quedó sin estadio. Apenas hubo protestas, hay miedo, es una pena que la necesaria y justa autodefensa que la mujer lleva a cabo de sí misma se haya convertido en odio, en venganza, en intolerancia. Y haya sembrado de miedo a gran parte de los españoles, tanto mujeres como hombres. El mayor goleador de la historia del Betis (147 tantos en 290 partidos) ya es un machista maltratador porque la primera impresión es la que queda en la mente del ser humano, sobre todo de los más simplones. Y ahora pensarán algo parecido de un futbolista internacional como Alfonso por afirmar aquello de: “Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino”.

Equiparable quiere decir estar a la misma altura, ser iguales, y ya se sabe que hoy en España todos somos iguales. De esto no debe existir ni la más mínima duda aunque sea insostenible desde la ciencia social, la filosofía y la biología. La igualdad de la que hablan sólo beneficia al mediocre y al vago. Tampoco puede ser equiparable el fútbol inglés o árabe o gringo al español, allí se gana mucho más dinero que aquí, miren cómo se dan patadas en el trasero los futbolistas para irse a esos países a ganar la pasta que el mercado ofrece por aquellos lares. La frase de Alfonso está pronunciada desde la realidad mercantil, desde el “tanto tienes, tanto vales”. Por desgracia, el capitalismo nos introduce en una sociedad cuantitativa, la que siempre me ha quitado un poquito de ilusión cuando el más fuerte se ha llevado a tus futbolistas preferidos.

De niño y de joven, me dolieron mucho los fichajes de Quino y de Antón por el Valencia y el de Gordillo por el Real Madrid. Luego comprendes que eso es lo normal, que fue algo extraordinario que Cardeñosa o Rogelio no se marcharan del Betis, hasta Alfonso terminó por fichar por el Barcelona cuando más cariño le profesábamos. Cada cual tiene derecho a mejorar en la vida y en estos momentos no me asombra nada, pero tampoco me ilusiono con nada, ni con Guido ni con Assane Diao ni con ninguno. Hoy mismo se pueden ir del Betis, a mí los equipos sevillanos ya sólo me interesan para pasar el rato y para que coloquen el nombre de la ciudad en lo más alto, aquel cariño que mi padrino y mi padre -ambos valencianos- me inculcaron por el club verdiblanco ya no existe.