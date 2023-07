Los españoles no somos idiotas sin remedio

En España está ocurriendo algo muy peligroso, algo verdaderamente estúpido. Los políticos nos han colocado en las trincheras, nos hemos dejado colocar y, ahora, resulta que los que no piensan como nosotros son unos idiotas. Así de simple. Los votantes socialistas creen que más de ocho millones de personas son imbéciles integrales porque han votado a Feijóo y sus chicos; los votantes del PP creen que los casi ocho millones de votantes socialistas son tontos como cubos. Los tres millones de Vox buscan razones por las que han fracasado en estas elecciones generales (sí, han obtenido un resultado muy malo), pero las claves parecen estar fuera; nada de autocrítica y, por supuesto, piensan que los demás son una especie de paletos políticos sin derecho a votar (si por ellos fuera, claro). Pero estos no se plantean que alguien de su partido amenazó a los catalanes con hacerles la vida imposible si llegaban al Gobierno y eso fue una salida de pata de banco intolerable que, por cierto, ha colocado al PSC en una posición de privilegio absoluto. Y así todo. Los demás son tontos si piensan de forma distinta. Así andamos por el mundo los votantes españoles. La única certeza es que no se pueden decir cosas como las que se dicen en este tuit: