El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, dijo ayer que aún no habían decidido nada sobre los festivales de verano. No creo que pensara en los de flamenco, los andaluces, porque tuvieron que rogarle que ayudara al sector jondo, del que se olvidó por completo en las medidas que pensaban tomar para ayudar al arte. Por eso nació hace poco Unión Flamenca, para que el viejo arte jondo andaluz no sufra más olvidos y humillaciones. Y hablando de festivales, el más antiguo de los flamencos, el Potaje Gitano de Utrera, se ha aplazado porque se celebra en junio y seguro que el próximo mes seguimos con el Estado de Alarma, en vista de cómo vamos. El Potaje se celebra en el patio del Colegio Salesianos, que es tan grande como dos campos de fútbol, luego es posible meter a mil personas con la distancia física necesaria y sus mascarillas, que se tendrían que quitar para comerse el plato de frijoles, claro. El festival, con más de sesenta años de historia, se hace cada verano para ayudar a la Hermandad de los Gitanos de Utrera. O sea, que los beneficios van destinados a los gitanos necesitados de ese pueblo, y más ahora, con lo de la pandemia. Por otra parte, los artistas flamencos necesitan trabajar porque muchos lo están pasando mal. Ayer mismo, Rosana de Aza, dueña de La Casa de la Memoria, el tablao de Sevilla, me hablaba de la creación estos días de un banco de alimentos para atender a los artistas más necesitados de Sevilla, con otros tablaos de la capital andaluza. Si se aplazaran o suspendieran definitivamente nada más que la mitad de los festivales, aunque serán casi todos, esto sería una tragedia. Peligra también el de La Unión (Murcia), aunque parece que salvarán la parte del concurso, eliminando las galas, que suelen ser multitudinarias y en sitio cerrado, el Antiguo Mercado. Seguramente sí se celebre el de Mairena del Alcor porque es en septiembre. No estaría mal que en aquellos festivales que ya tuvieran hecho sus carteles, con contratos firmados o solo apalabrados, les pagaran la actuación con el compromiso de cantar el próximo año. Cualquier cosa con tal de evitar tanto sufrimiento a los artistas más desprotegidos de la Cultura.