Los flamencos se unen

Circula un mensaje de audio de la cantaora granadina Marina Heredia animando a los artistas flamencos a crear una asociación para afrontar esto de la pandemia y poder acceder a ayudas del Estado, en vista de que el Gobierno ha decidido reunirse con los presentantes de la Cultura en Madrid, posiblemente la semana que viene. Es buena idea, qué duda cabe, porque los flamencos tienen menos papeles que una liebre y se están suspendiendo festivales cada día, como el de la Guitarra de Córdoba.

Les conté hace unos días que la EFA (Escuela Flamenca de Andalucía), convocó el pasado mes de enero en Sevilla a los artistas profesionales del sector para que se asociaran. Acudieron unos treinta a la Casa de la Memoria, en calle Cuna, pero mostraron poco interés en el asunto y apenas se habrán recibido dos o tres solicitudes en esta asociación de academias de baile de todo el mundo, unas ochenta repartidas por los cinco continentes.

Había cierta desconfianza, y fue una pena porque la EFA es una escuela consolidada que ha logrado importantes convenios con instituciones públicas y privadas, de interés para los profesionales de este arte. No es que la Escuela Flamenca de Andalucía haya arrojado la toalla, pero el proyecto no tiene muchas posibilidades de llegar a buen puerto y menos si se constituye la Asociación Nacional de Artistas Flamencos, que parece que sí porque es una iniciativa de los propios artistas, de los profesionales del arte jondo. Ya hay importantes figuras apuntadas, como la propia Marina Heredia, Carmen Linares, Tomatito, Miguel Poveda, Farruquito, Vicente Amigo, José Mercé, La Yerbabuena, Dorantes, Arcángel y otros.

El objetivo es unirse, de una vez por todas, para afrontar el futuro, que es tan negro como una seguiriya gitana de El Chocolate. No es el primer intento de crear una asociación de este tipo, pero todos fracasaron porque los flamencos son muy anárquicos y van siempre a su bola. Ahora le están viendo las orejas al lobo, con lo de la pandemia, y saben muy bien que será difícil que puedan pisar un teatro este año, ni en España ni en ningún otro país del mundo. Y lo más probable es que tampoco puedan hacerlo el próximo año.

La propia Marina Heredia dice en el citado audio que los artistas no estaban convocados a la reunión en Madrid porque “no estamos organizados, no rezamos, y a título personal no nos van a llamar a ninguno”. Bienvenida sea esta asociación, pues, porque, como bien dice Marina, “ya está bien de que nos ninguneen a los flamencos”.