Los flamencos y los gobernantes

Los flamencos han sido, son y serán siempre unos auténticos supervivientes. Los hubo, los hay y los habrá con ideología política. Pero en general, el artista flamenco está donde haya contratos. Muy pocos se han enfrentado a los gobernantes, en todas las épocas. Anoche vi a un buen número de artistas celebrando la Ley del Flamenco, que ha salido adelante. ¿Cuántos de los que estaban bailándole o cantándole al presidente de la Junta, Juanma Moreno, se han leído la ley? Les da igual. Los llaman, acuden a la llamada y si hay que montar la fiestecita por bulerías, la montan. Cuando llegó la pandemia, el ministro de Cultura del Gobierno español convocó a los distintos colectivos artísticos del país para ver lo de las ayudas económicas y se olvidó de los flamencos. El ministro pensaba que vivían de coger espárragos o caracoles. ¡Como son unos supervivientes! Cuando gobernaba el Partido Socialista en Andalucía, durante décadas, estaban con ellos. Ahora, están con el Partido Popular. O sea, con quien reparte el pan. No los critico, porque tienen que mantener a sus hijos, pero a veces echo en falta algo de rebeldía. Claro, como vieron que a los que de verdad se rebelaron contra el poder, por ejemplo el de Franco, los castigaron con el olvido y el desprecio, no quieren que les pase lo mismo que a Menese o a Gerena, por poner dos ejemplos claros de flamencos que se enfrentaron al poder. El último, al que llamaron Cantautor de la Libertad, sobrevive hoy como puede con una pensión que no llega a cuatrocientos euros, visitando despechos de izquierdas para poder dar conciertos. A Menese no le dieron ni la Medalla de Andalucía y el citado Gerena la tuvo que mendigar para que se la concedieran. Pues no se enteran. ¿Dónde hay que darse una pataíta graciosa? Se da y punto. ¿En qué capítulo de la Ley del Flamenco se habla de jurdó? “Es que lo demás me interesa menos”, me dijo hace unos días un artista. El mismo que llamaba “mi presidente” a Manuel Chaves cuando aparecía por un teatro de Sevilla, se saliera cuando apagaban la luz.