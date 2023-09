Los Grammy Latinos, ¿en Sevilla?

Desconozco lo que nos va a costar que los Grammy Latinos se entreguen en Sevilla. Ni el dinero que van a dejar en la ciudad, que supongo que algo dejarán. Sinceramente, estos premios me importan un bledo, entre otras razones porque a veces nominan como flamenco lo que no es ni charanga. Insultan demasiado al arte flamenco, como para que le hagamos la ola. Los premios se van a entregar en Sevilla el 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco. Sevilla es la cuna de este arte, donde de verdad comenzó a despegar como género musical, y ha dado a genios como la Niña de los Peines, Antonio Ruiz Soler, Manuel Vallejo, Pepe Marchena, el Niño Ricardo o Manolo Caracol entre otros, por no aburrir. Aún tenemos a artistas geniales, vivos, como Manuela Carrasco, María Jesús Pagés o Rafael Riqueni, que como son sevillanos de cuna y los premios se van a entregar aquí, es un buen motivo para pasar de ellos. No de Carmen Linares, jiennense, que será homenajeada. ¿Y por qué no María Pagés, que es nuestra bailaora y coreógrafa más internacional desde hace años? A día de hoy no se sabe nada de que vaya a estar la artista sevillana -por más señas, de Triana-, que llena teatros en todo el mundo.

El día 19 de noviembre se difundirá mundialmente una pieza en la que van a estar Carmen Linares, Niña Pastori, Arcángel, Lola Índigo, Omar Montes y la bailarina Belén López. Omar Montes no podía faltar, claro está. Ah, y con la Alhambra como telón de fondo. No los Reales Alcázares, la Catedral o el Guadalquivir. ¿No es la entrega en Sevilla? Eso sí, Laura Pausini entregará instrumentos en Sevilla a jóvenes estudiantes de música y Mala Rodríguez hará algo en Málaga. No veo a Dorantes, Rafael Riqueni, Raimundo Amador, José María Gallardo, José Valencia, Israel Galván, Pedro Ricardo Miño, Aurora Vargas o José el de la Tomasa. Son sevillanos, ¿no? ¿Estará Jerez de la Frontera en la gala? Pues visto lo visto, no entiendo que haya que hacerle la ola a la organización de estos premios, al menos en Sevilla. Que será un buen negocio para nuestra ciudad, seguramente. Que es la primera vez que los premios salen de los Estados Unidos y que hemos tenido la inmensa fortuna de que se entreguen este año en casa, chachi piruli. Pero se han olvidado de los artistas de Sevilla, salvo sorpresa de última hora. Y la gala es en nuestra ciudad, ¿no es así? Pues Málaga y Granada nos han robado la merienda.