Los informativos asustan tela

Bueno, pues ya lo sabemos, ¿verdad? “Que el mundo es y será una porquería ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también”, dice el texto del conocido tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo. De la porquería hay quien extrae dinero, el estiércol tiene una utilidad enorme, apesta, pero crea vida, qué paradojas, ¿verdad? La porquería crea audiencia y puestos de trabajo en el mundo de los medios de comunicación, en especial en el mundo audiovisual que va desde un transistor de pilas de los de siempre hasta un subterfugio digital.

El miedo paraliza o al menos hiberna y te obliga a estar pendiente de las pantallas. Es una forma de estar prevenidos, de sobrevivir y de curiosear en exceso las desgracias ajenas. A esto último se le llama morbo, siempre ha estado ahí, en las chácharas de los barrios, de los mercados, de las tabernas, lo que ha hecho el mundo audiovisual es darle más intensidad, aplicarle estilos narrativos audiovisuales y por tanto elevarlos a rango de estudios científicos en Comunicación, persiguiendo un mayor efecto en la gente y por consiguiente una mayor atracción con la que conseguir audiencias y el dinero inseparable que va con ellas pegado como un hermano siamés.

Hay que ser muy racional y estar muy preparado en ciencias sociales y humanidades para no ser presa de tanto miedo o al menos dejarse influir por él lo menos posible. He dicho que, si no paraliza, hiberna. El “efecto de hibernación” fue una expresión que me inventé para desarrollar mi tesis doctoral en 1994 y que está contenido en mi libro El control de la comunicación de masas (1995). Consiste en la duda, la duda te lleva a la inacción, no es absolutamente paralizante pero sí te deja inmóvil por confusión mental. El miedo es parálisis e hibernación. Si tienes arrestos va seguido de una reacción racional y se puede combatir. Si no, ahí estarás, como un conejito de esos fabricados artificialmente con un ADN para que los niños jueguen con ellos y los apapachen. Unos conejitos que miramos -asombrados y asustados-, a la caja tonta y demás cajas que han provocado la salida a la luz de la frase de Garcilaso que recogió Alberti: “yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos”.

El humano es vulnerable desde que nace. Hay que enseñarlo incluso a nadar y no se separa de su prole hasta bien tarde, algunos adquieren síndromes de Peter Pan y ante cualquier responsabilidad se meten debajo de la cama. Nacer con consciencia y ver muchas cosas que no comprendes amedrenta. Si encima llegan los informativos audiovisuales con una ristra de desgracias, dichas así, seguidas, con tonos graves e imágenes que se quedan grabadas por mucho tiempo, el miedo es casi crónico. Y también irrumpen las organizaciones que viven de la muerte y la destrucción a inculcarte sentimientos de culpa si no das dinero destinado, en teoría, a los que están en la primera línea del miedo y del terror.

Todo es negocio, “la vida es un negocio desde que el hombre salió arrastrándose del barro”, que le dice en la película Network. Un mundo implacable un propietario de una gran cadena de televisión a uno de sus periodistas que conducía un informativo. Y así es como a un tiempo que se obtienen beneficios se domina a la gente. He ahí el reto: vivir con miedo o vivir.